Gaziantep FK, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü

Antrenmanı kulüp başkanı Memik Yılmaz da takip etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 35 dakika sürdü.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 8 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

