        Gaziantep FK, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Gaziantep FK, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 8 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2025 - 14:52 Güncelleme: 06.12.2025 - 14:52
        Gaziantep FK, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 8 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 35 dakika sürdü.

        Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, 5'e 2 pas organizasyonlarıyla devam ederken gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

        Antrenmanı kulüp başkanı Memik Yılmaz da takip etti.

        Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı idmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamlayacak ve aynı gün İstanbul'a gidecek.

