TAG Otoyolu'nda yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yolcu otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
H.O. yönetimindeki 48 NK 115 plakalı yolcu otobüsünde, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nurdağı ilçesi Çakmak Mahallesi mevkisinde seyir halindeyken yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yapılan müdahalenin ardından yangın söndürüldü.
Otobüste hasar oluşurken, yolcular farklı bir otobüsle yola devam etti.
