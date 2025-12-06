Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Nizip'te Gençlik Merkezi açılışı gerçekleştirildi

        Gaziantep'in Nizip ilçesinde yapımı tamamlanan Prof. Dr. Hüseyin Cahit Tanyol Gençlik Merkezi'nin açılışı yapıldı.

        Giriş: 06.12.2025 - 15:53 Güncelleme: 06.12.2025 - 15:53
        Nizip'te Gençlik Merkezi açılışı gerçekleştirildi
        Gaziantep'in Nizip ilçesinde yapımı tamamlanan Prof. Dr. Hüseyin Cahit Tanyol Gençlik Merkezi'nin açılışı yapıldı.

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları (GASMEK) bünyesinde Nizip ilçesine yapılan Prof. Dr. Hüseyin Cahit Tanyol Gençlik Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi.

        İlçede bulunan gençlere hizmet verecek merkez içerisinde 4 derslik, 3 atölye, 70 kişilik kütüphane, 110 kişilik konferans salonu ve spor salonu bulunuyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hizmetlerin durmaksızın kesintisiz bir şekilde sürdüğünü belirtti.

        Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise Nizip'in yakaladığı başarılara dikkati çekerek, "Çok doğru bir yerde ve çok doğru bir hedefe uygun yapılmış bir yatırım. Büyük pencereden bakınca sadece son bir yılda Nizip'te neler olduğunu gözünüzün önünde canlandırın." ifadelerini kullandı.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise Nizip'in tarihi, doğası ve insanıyla ön plana çıktığını aktararak, şunları kaydetti:

        "Yarın buradan yeni Cahit Tanyol'lar yetişecek. Nizip öyle güzel okuyacak ki bütün dünyaya bir ses verecek. Nizip'in burada yetişmiş gençleri yarın buraya vali ve belediye başkanı olacak. Yarın buraya il başkanı olacak. Çocukların ölmediği bir dünyayı Nizip'in gençleriyle inşa edeceğiz."

        AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, Nizip Kaymakamı Osman Uğurlu ve Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan da birer konuşma yaparak tesis için emeği geçenlere teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle tesisin açılışı gerçekleştirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

