Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        GÜNCELLEME - Gaziantep'te kar etkili oldu

        Gaziantep'te gece saatlerinde kar hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 09:14 Güncelleme: 29.12.2025 - 09:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Gaziantep'te kar etkili oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gaziantep'te gece saatlerinde kar hayatı olumsuz etkiledi.

        Kenti etkisi altına alan kar yağışının ardından cadde ve sokaklar beyaza büründü.

        Kar nedeniyle kent merkezi ve yüksek kesimler beyaza örtüyle kaplanırken, bazı sürücüler buz tutan yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

        Hava sıcaklığının düştüğü kentte, belediye ekipleri cadde ve sokaklarda çalışma başlattı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde ulaşımın aksamaması, vatandaşların güvenliğinin sağlanması ve olası buzlanma risklerinin en aza indirilmesi amacıyla çalışmaların sürdüğü belirtildi.

        Meteorolojiden gelen bilgiler doğrultusunda kar yağışı öncesinde hazırlıklarını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 45 tuzlama robotu, 17 greyder, 16 loder, 35 beko loder ve 21 kürekli ekip aracıyla görev yapıyor.

        Ekipler, sabah saatlerinde başta ana arterler, toplu taşıma araçları güzergahı, hastane yolları ve yoğun kullanılan bölgeler olmak üzere ulaşım akslarını açık tutarak güvenli ulaşımı sağlıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yalova'da DEAŞ operasyonunda polise ateş açıldı: 7 polis yaralı
        Yalova'da DEAŞ operasyonunda polise ateş açıldı: 7 polis yaralı
        Gümüşte çok sert dalgalanma
        Gümüşte çok sert dalgalanma
        Bahis soruşturmasında 26 kişi adliyede
        Bahis soruşturmasında 26 kişi adliyede
        Vahşetin sanığı hakim karşısında!
        Vahşetin sanığı hakim karşısında!
        Yılın kelimesi 'dijital vicdan' oldu
        Yılın kelimesi 'dijital vicdan' oldu
        İspanyollar talip olmuştu: Fenerbahçe kararını verdi!
        İspanyollar talip olmuştu: Fenerbahçe kararını verdi!
        Bir AB üyesi daha Euro'ya geçiyor!
        Bir AB üyesi daha Euro'ya geçiyor!
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Kafatasını kırdılar... Sevgilisiyle bir olup annesini katletti!
        Kafatasını kırdılar... Sevgilisiyle bir olup annesini katletti!
        F.Bahçe'ye sürpriz sol bek iddiası!
        F.Bahçe'ye sürpriz sol bek iddiası!
        Bir tabuta 2 çocuk sığdı... Çok büyük acı!
        Bir tabuta 2 çocuk sığdı... Çok büyük acı!
        Galatasaray, Real Madrid'in stoperini istiyor!
        Galatasaray, Real Madrid'in stoperini istiyor!
        5 kişinin öldüğü kazada yürek yakan detay!
        5 kişinin öldüğü kazada yürek yakan detay!
        2 ay önce ağabeyi ölmüştü... 19 yaşında hayattan kopardılar!
        2 ay önce ağabeyi ölmüştü... 19 yaşında hayattan kopardılar!
        3 milyar doları geçecek
        3 milyar doları geçecek
        İkinci elde 2026 beklentileri neler?
        İkinci elde 2026 beklentileri neler?
        2025 yılının magazin olayları
        2025 yılının magazin olayları
        Otomotivde rekor serisi devam edebilir
        Otomotivde rekor serisi devam edebilir
        Trump-Zelenskiy görüşmesinden öne çıkanlar
        Trump-Zelenskiy görüşmesinden öne çıkanlar
        İşverene işçi başına 7.184 TL teşvik
        İşverene işçi başına 7.184 TL teşvik

        Benzer Haberler

        Gaziantep Büyükşehir, kar yağışına karşı tam kadro sahada
        Gaziantep Büyükşehir, kar yağışına karşı tam kadro sahada
        Gaziantep'te taşımalı eğitime kar tatili
        Gaziantep'te taşımalı eğitime kar tatili
        Gaziantep'te kaçak kazı 2 şahıs suçüstü yakalandı: 15 adet tarihi sikke ele...
        Gaziantep'te kaçak kazı 2 şahıs suçüstü yakalandı: 15 adet tarihi sikke ele...
        Gaziantep'te taşımalı eğitime 1 gün ara verildi
        Gaziantep'te taşımalı eğitime 1 gün ara verildi
        Gaziantep'te kar etkili oldu
        Gaziantep'te kar etkili oldu
        Gaziantep güne beyaz örtü ile uyandı Gece saatlerinde etkili olan kar yağış...
        Gaziantep güne beyaz örtü ile uyandı Gece saatlerinde etkili olan kar yağış...