Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Haberleri

        Gaziantep'te drift yapan ehliyetsiz sürücüye para cezası yazıldı

        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde drift yapan ehliyetsiz sürücüye para cezası yazıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 13:38 Güncelleme: 19.01.2026 - 13:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te drift yapan ehliyetsiz sürücüye para cezası yazıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde drift yapan ehliyetsiz sürücüye para cezası yazıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şahinbey ilçesinde 17 Ocak Cumartesi günü drift ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

        Drift yapılan aracın sahibine sürücü belgesiz araç kullandırmaktan, sürücüye de belgesiz araç kullanmak ve drift yapmaktan para cezası yazıldığı belirtildi.

        Valilik, söz konusu araçla yapılan drift anına ilişkin görüntüleri de basınla paylaştı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bir mesajla ortaya çıkan 2 kadın cinayeti!
        Bir mesajla ortaya çıkan 2 kadın cinayeti!
        'Yol vermedin' deyip 2 kişinin kanını döktü!
        'Yol vermedin' deyip 2 kişinin kanını döktü!
        Altın 10 senede ev doğurdu
        Altın 10 senede ev doğurdu
        İspanya'da iki hızlı tren raydan çıktı!
        İspanya'da iki hızlı tren raydan çıktı!
        Trump'tan Norveç'e: Artık barışı düşünmek zorunda hissetmiyorum
        Trump'tan Norveç'e: Artık barışı düşünmek zorunda hissetmiyorum
        Daha 2 yaşındaydı... Baza bir anda kapandı!
        Daha 2 yaşındaydı... Baza bir anda kapandı!
        İstanbul'da kurye ve ağır taşıtlara kar yasağı!
        İstanbul'da kurye ve ağır taşıtlara kar yasağı!
        Noa Lang adım adım Galatasaray'a!
        Noa Lang adım adım Galatasaray'a!
        Taksiye kar topu atılınca çocukları kovaladı!
        Taksiye kar topu atılınca çocukları kovaladı!
        Kabine toplanıyor: Suriye'deki anlaşma masada olacak
        Kabine toplanıyor: Suriye'deki anlaşma masada olacak
        Konut fiyatları 2025'i kayıpla kapattı
        Konut fiyatları 2025'i kayıpla kapattı
        Anne ile oğlunu ayıran kaza! Büyük acı kamerada!
        Anne ile oğlunu ayıran kaza! Büyük acı kamerada!
        Beşiktaş, Kayseri'de galibiyet peşinde!
        Beşiktaş, Kayseri'de galibiyet peşinde!
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        Eski hakemler yorumladı: 1 kırmızı, 1 penaltıyı atladı!
        Eski hakemler yorumladı: 1 kırmızı, 1 penaltıyı atladı!
        "Asensio ve Talisca'ları yoktu!"
        "Asensio ve Talisca'ları yoktu!"
        "Türkiye’siz bir Avrupa ayakta zor kalır"
        "Türkiye’siz bir Avrupa ayakta zor kalır"
        Suriye'de ateşkes ilan edildi
        Suriye'de ateşkes ilan edildi
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?

        Benzer Haberler

        Türk akademisyenler Gaziantep'in Buzul Çağı dönemini araştırıyor
        Türk akademisyenler Gaziantep'in Buzul Çağı dönemini araştırıyor
        Gaziantep'te 9 düzensiz göçmen ile 3 organizatör yakalandı
        Gaziantep'te 9 düzensiz göçmen ile 3 organizatör yakalandı
        Halsizlik ve ateş şikayetlerinde artış Dr. Derya Deniz'den salgın uyarısı
        Halsizlik ve ateş şikayetlerinde artış Dr. Derya Deniz'den salgın uyarısı
        GKV'li Mehmet Akif Şahin dünya üçüncüsü oldu
        GKV'li Mehmet Akif Şahin dünya üçüncüsü oldu
        KBB Uzmanı Dr. İsmail Çevik Hatem'de
        KBB Uzmanı Dr. İsmail Çevik Hatem'de
        Gaziantep Büyükşehir'in milli sporcusu Kaan Efe Kaya'dan üç altın madalya
        Gaziantep Büyükşehir'in milli sporcusu Kaan Efe Kaya'dan üç altın madalya