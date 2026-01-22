Habertürk
Habertürk
        Gaziantep'te kar yağışı etkili oluyor

        Gaziantep'te kar yağışı etkili oluyor

        Gaziantep'te öğle saatlerinden itibaren kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 16:16 Güncelleme: 22.01.2026 - 16:16
        Gaziantep'te kar yağışı etkili oluyor
        Gaziantep'te öğle saatlerinden itibaren kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

        Kent genelinde etkili olan yağışın ardından cadde ve sokaklar beyaza büründü.

        Karayolları ile belediye ekipleri, trafiğin aksamaması için yollarda çalışma başlattı.

        Polis ve jandarma trafik ekipleri ise otomobil ve hafif ticari araçların karıştığı kazalar nedeniyle sürücüleri uyararak, trafiği kontrollü şekilde sağlıyor.

        Mahalledeki kadınlar da kar yağışını fırsat bilerek kar topu oynayıp halay çekti. Vatandaşlardan bazıları da Gaziantep Kalesi yakınında bulunan Gaziantep yazısı önünde fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

        Araban ilçesinde de etkili olan kar, çiftçileri sevindirdi.

        Araban Ziraat Odası ve Sarımsak Üreticileri Birliği Başkanı Hasan Altun, AA muhabirine, bu sene kar yağışının oldukça iyi olduğunu belirterek, hasat döneminin verimli geçmesi adına ümitli olduklarını kaydetti.



