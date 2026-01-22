Habertürk
        Gaziantep'te tefecilik operasyonunda 22 şüpheli yakalandı

        Gaziantep'te tefecilik operasyonunda 22 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 19:27 Güncelleme: 22.01.2026 - 19:27
        Gaziantep'te tefecilik operasyonunda 22 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte tefecilik yapan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, düzenledikleri operasyonda 16 pos cihazı, 76 kredi kartı slipi, 3 başkasına ait kredi kartı, 2 laptop, 3 cep telefonu, 1 milyon 243 bin Türk lirası, 1300 avro, bin dolar, 520 paund ile kaçak emtia ele geçirdi.

        Olayla ilgili 22 şüpheli yakalandı.

        Ayrıca iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı ve vergi levhası bulunmayan 4 iş yeri hakkında işlem yapıldı.

        Emniyetin paylaştığı görüntüde, polis ekiplerinin belirlenen adreslere operasyon düzenlemesi, aramalarda pos cihazı, kredi kartı, cep telefonu, bir miktar para ve çeşitli malzemelerin ele geçirilmesi ile şüphelilerin polis aracına götürülmesi yer alıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

