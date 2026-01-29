Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Haberleri

        Gaziantep'te 28 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan 28 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 11:02 Güncelleme: 29.01.2026 - 11:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te 28 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan 28 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Gaziantep Valiliğinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan aranan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.


        Ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda, hakkında 28 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı.

        Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı! Tarih verdi
        AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı! Tarih verdi
        "Yeraltında en az 1 trilyon dolar var"
        "Yeraltında en az 1 trilyon dolar var"
        Kanser hastası eşini öldürdü
        Kanser hastası eşini öldürdü
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde: İşte 11'ler!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde: İşte 11'ler!
        İşsizlikte tarihi dip
        İşsizlikte tarihi dip
        Yazarlardan Galatasaray için flaş yorum: Okan Buruk'a yazar!
        Yazarlardan Galatasaray için flaş yorum: Okan Buruk'a yazar!
        Avukat 1 kilo uyuşturucuyla yakalandı!
        Avukat 1 kilo uyuşturucuyla yakalandı!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Korkunç gece! Oğlunu öldürüp intihar etti
        Korkunç gece! Oğlunu öldürüp intihar etti
        İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri!
        İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri!
        Altın ve gümüş rekora doymuyor
        Altın ve gümüş rekora doymuyor
        "Trump hakkımda konuştukça, ölüm tehditleri artıyor"
        "Trump hakkımda konuştukça, ölüm tehditleri artıyor"
        Bu filmler NASA onaylı!
        Bu filmler NASA onaylı!
        Çareyi pankart açmakta buldu
        Çareyi pankart açmakta buldu
        "Hakkınızı helal edin"
        "Hakkınızı helal edin"
        Denizden çıkarılan paslı bir parça!
        Denizden çıkarılan paslı bir parça!
        Öldüren birikinti! Boğuldu
        Öldüren birikinti! Boğuldu
        Hangi işçi vergi beyannamesi verecek?
        Hangi işçi vergi beyannamesi verecek?
        ABD-İran hattında son durum ne?
        ABD-İran hattında son durum ne?
        Tesla'nın kârı yüzde 61 azaldı
        Tesla'nın kârı yüzde 61 azaldı

        Benzer Haberler

        Depremin yıktığı Nurdağı küllerinden doğdu
        Depremin yıktığı Nurdağı küllerinden doğdu
        GTO'da yılın ilk meclis toplantısı yapıldı
        GTO'da yılın ilk meclis toplantısı yapıldı
        Gaziantep'te boşanma aşamasındaki eşini darbeden şüpheli tutuklandı
        Gaziantep'te boşanma aşamasındaki eşini darbeden şüpheli tutuklandı
        Boşanmak isteyen karısını öldüresiye darp eden koca tutuklandı
        Boşanmak isteyen karısını öldüresiye darp eden koca tutuklandı
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Gaziantep'te belediyeleri ziyaret e...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Gaziantep'te belediyeleri ziyaret e...
        Şehitkamil'den ihtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye
        Şehitkamil'den ihtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye