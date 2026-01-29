Gaziantep'te 28 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan 28 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Gaziantep Valiliğinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan aranan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda, hakkında 28 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
