CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gaziantep'te konuştu:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Hafta boyunca çeşitli yerlerde hem konteynerde olanın hem eve geçmiş sorun yaşayanın hem ev verilmeyen kiracının sorunlarını dile getirmeye devam edeceğim." dedi.



Partisinin Nurdağı İlçe Başkanlığı'nın konteynerini ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunan Özel, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından 3 yıl geçtiğini söyledi.



Özel, büyük acıların yaşandığı depremin üçüncü yıl dönümünde bir kez daha ilçeye geldiklerini belirterek, 11 ilde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet diledi.



Hafta boyunca depremde hasar gören, ağır kayıplar veren illeri ziyaret edeceğini anlatan Özel, "Ziyaretimizin temel amacı yeniden bir taziye ve geçmiş olsun dileklerimizi iletmek. Bir yandan da ülkenin ana muhalefet partisi olarak denetim görevimizi yerine getiriyoruz. Eksikleri dile getiriyoruz. Diğer yandan da ülkenin iktidar namzedi olan, iktidar olmak için seçim bekleyen, bugünden yapılacak olan seçime, ülkeyi yönetmeye, kadrolarıyla ve programıyla hazır olan siyasi parti olarak da bölgede nelerin nasıl yapılması gerektiğini, biz geldiğimizde neler yapacağımızı paylaşmak üzere buradayız." diye konuştu.



Milletvekilleri, genel başkan yardımcıları, Cumhurbaşkanlığı aday ofisindeki gölge bakanları ve diğer partililerle deprem bölgesine geldiklerini aktaran Özel, yapılan çalışmayla eksikliklerin tespit edildiğini dile getirerek, şunları kaydetti:



"Hatırlanacak olursa iktidar partisi deprem günü aslında acemi bir parti değildi. Deprem günü 21 yıllık bir iktidar partisiydi. Kimselere bu boyutta nasip olmayan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dahi 15 yıl aralıksız yönettiği ülkeyi 21 yıl aralıksız, koalisyon ortağı olmadan, çoğunluk kendisinde olarak, yani mazeretsiz yönetmiş. Ne yapmış? Deprem vergileri toplamış. Milyar dolar değil, trilyon dolar. 4 trilyon dolar vergi toplamış. Topladığı deprem vergilerinin yanında çıkardığı imar aflarından topladığı ücretlerle büyük bir imkan yakalamış. Bütün partiler iktidar olduğunda 5 yıllık hedefler açıklıyor. İlk iktidar olurken depremin üzerine gelmiş. Depremin sarılmakta olan yaralarının üstüne gelmiş. Deprem vergisinin kabul edildiği ve birkaç yıl daha toplanacağı yerde 21 yıl deprem vergisi toplamış ama kentleri depreme dirençli hale getirememiş, mazeretsiz, yıkımdan sorumlu bir iktidarla karşı karşıyayız."



- "Mehmetçik inanılmaz işler başardı"



Özel, Nurdağı'nda depremin en acı anlarının yaşandığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:



"Biraz önce gençler 'Sesimizi duyan var mı' diyor. Evet o enkazın altındaki sesti ama enkazın üstündekiler milletvekillerini görünce kolumuza yapışıp 'Ordu neredeydi' diyorlardı. Ordu neredeydi? 3 gün boyunca Türk Silahlı Kuvvetleri tüm donanımıyla, eğitimiyle o gencecik 18-20-22 yaşındaki güçlü kuvvetli evlatlarımız talimat beklerken, birileri 'Efendim orduyu kışladan çıkarmak kolay, geriye sokmak zor.' Bir darbe paranoyasıyla Mehmetçiği 3 gün sonra çıkardılar. Yine de Mehmetçik inanılmaz işler başardı, inanılmaz canlar kurtardı ama hepinizin malumu depremde kayıp ilk 24 saatten sonra en fazla ilk 72 saatte oluyor. Oradan sonra iş mucizeye kalıyor, duaya kalıyor. Cenabıallah'ın takdirine kalıyor."



Depremzedelere 6 Şubat'ta çok söz verildiğini vurgulayan Özel, evlerin depremzedelere geç teslim edildiğini ileri sürdü.



- "Bugün 50'nci ziyaretim deprem bölgesine"



CHP lideri Özgür Özel, evlerini teslim alan depremzedelerin sorunlarla karşılaştığına değinerek, şöyle konuştu:



"Ben Sayın Erdoğan'ı kızdırıyorum. Neden? Bana diyor ki 'Ankara'da otur. Ankara merkezli siyaset yap. Genel merkezinde otur' diyor. Ben oturmayıp sokağa çıkınca, sokakta vatandaşın hatırını sorunca, Türkiye'yi dolaşınca bana kızıyor. Bir de şöyle bir şey söylemiş. Bana diyor ki 'Depremde neredeydin?' Şimdi Nurdağlılar dedi '3 gün buradaydın.' Nurdağ bir ilçe, Gaziantep'in ilçesi. 3 gün buradaydım. 2 gün Islahiye'deydim. Gaziantep Nurhak'a ilk ben gittim. Bakın Sayın Erdoğan kaç kez gelmiş dedim? Ben kaç kez gelmişim? Bugün 50'nci ziyaretim deprem bölgesine. Erdoğan 38 kere gitmiş. Neyle? 14 uçakla. Devletin bütün helikopterleriyle, bütün imkanlarıyla. Biz ne yapmışız? Geçmişte grup başkanvekili, şimdi partinin genel başkanı olarak 50'nci ziyareti yapıyoruz ama diyor ki 'CHP deprem turisti, bir kere geldiler gittiler bir daha gören oldu mu?' Meydan duruyor, şimdi bir şey de demiyor."



Seçimin yaklaştığını hatırlatan Özel, "Hafta boyunca, çeşitli yerlerde, hem konteynerde olanın hem eve geçmiş sorun yaşayanın hem ev verilmeyen kiracının sorunlarını dile getirmeye devam edeceğim. Şimdi esnafları gezeceğiz. Dükkanlarının metrekaresi küçülenler, afet kanununa girmiyor diye faiz almalar, boş senet imzalatmalar, Bağkur, SGK, vergi borcundan dolayı kendilerine verilmeyen krediler, hepsini şimdi esnaf ziyaretinde dinleyeceğiz." ifadelerini kullandı.



Konuşmasının ardından esnafı ziyaret eden Özel'e, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ve partililer eşlik etti.

