Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Haberleri

        Asrın felakatinde güçlenen hayatlar Gaziantep'te buluştu

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat depremlerinin ardından uzuv kaybı yaşayan engelli bireylerin hayata yeniden tutunma hikayelerini görünür kılmak, sosyal belediyeciliğin sahadaki gücünü kamuoyuyla paylaşmak ve umut duygusunu büyütmek amacıyla "Asrın Felaketinde Güçlenen Hayatlar Buluşması" düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 17:20 Güncelleme: 02.02.2026 - 17:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Asrın felakatinde güçlenen hayatlar Gaziantep'te buluştu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat depremlerinin ardından uzuv kaybı yaşayan engelli bireylerin hayata yeniden tutunma hikayelerini görünür kılmak, sosyal belediyeciliğin sahadaki gücünü kamuoyuyla paylaşmak ve umut duygusunu büyütmek amacıyla "Asrın Felaketinde Güçlenen Hayatlar Buluşması" düzenledi.

        Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Engelli, Yaşlı ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen buluşmada, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından engelli bireylerin yaşamlarında oluşan kayıplara karşı verilen mücadelenin ve yeniden ayağa kalkma iradesinin güçlü bir sembolü olarak hayata geçirildi.

        "Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi’ndeki programda 11 ilden gelen depremzedeler katıldı. Program, Buğday Tanesi Protez Ortez Yapım ve Uygulama Merkezinin deprem sonrası yürüttüğü çalışmaların anlatıldığı kısa video gösterimi başladı. Etkinlik, depremde uzuv kaybı yaşayan Fizyoterapist Zeynep Büyükardıç ile Buket Ceylan'ın sunumuyla devam etti.

        Programda konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 6 Şubat depremlerinin ilk anlarından itibaren yürütülen çalışmaların bir ekip işi olduğunu belirterek, engelliler ve depremzedeliler için kurulan sistemin dayanışma ve insan sevgisiyle hayata geçirildiğini ifade etti.

        Deprem sonrası en büyük sınavlardan birinin engelli hale gelen vatandaşlar olduğunu aktaran Şahin, "Engelin bedende değil, yürekte olduğunu vurguladı. Görme engelli bir daire başkanının görev yapabildiğini, ortez ve protez hizmetlerinin hızla devreye alındığını aktaran Şahin, “Yürüyemeyenlerin yürümeye, konuşamayanların konuşmaya başladığını gördük." ifadelerini kullandı.

        AK Parti Gaziantep Milletvekili Mesut Bozatlı ise deprem sonrasında tüm yolların kapandığına dikkati çekerek, "Depremin ilk anlarında kıyamet kopuyor sandık, ama kimse geri durmadı. İmkansızlıklar içinde Nurdağı ve İslahiye'ye ulaştık, enkazlara girdik, vatandaşlarımızı sağ çıkardık. O gün vicdanımıza sorduk ve halk ne yaşıyorsa aynısını yaşadık. Bugün Gaziantep'te engelli bireyler için ortez, protez ve erişilebilirlik alanında önemli adımlar atılıyor." görüşüne yer verdi.

        Programda ayrıca deprem sonrası ücretsiz protez ve ortez hizmeti alarak hayata yeniden tutunan depremzedeler, kendi hikayeleri üzerinden yaşadıkları dönüşümü ve umut yolculuklarını paylaştı. ​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Antalya'da Adli Tıp önünde çok büyük acı!
        Antalya'da Adli Tıp önünde çok büyük acı!
        Minibüs suya gömüldü, korku dolu anlar yaşandı!
        Minibüs suya gömüldü, korku dolu anlar yaşandı!
        Pankreas kanserini tedavi eden araştırmacılara klinik deneyler için en az 30 milyon euro gerekiyor
        Pankreas kanserini tedavi eden araştırmacılara klinik deneyler için en az 30 milyon euro gerekiyor
        Cesedi parçalanmış poşetlere konulmuş! Kayıp baş aranıyor!
        Cesedi parçalanmış poşetlere konulmuş! Kayıp baş aranıyor!
        Kuyumcuda silahlı soygun! Müdahale eden bir polis vuruldu!
        Kuyumcuda silahlı soygun! Müdahale eden bir polis vuruldu!
        Baba ile kızı ölüme uyudu!
        Baba ile kızı ölüme uyudu!
        Kante'de geri sayım!
        Kante'de geri sayım!
        Doktor dehşet saçtı! Tartıştığı karısını 20 kez bıçakladı!
        Doktor dehşet saçtı! Tartıştığı karısını 20 kez bıçakladı!
        Beşiktaş'ta sıcak saatler!
        Beşiktaş'ta sıcak saatler!
        Yeşilçam'ın emektar isminden acı haber
        Yeşilçam'ın emektar isminden acı haber
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        68. Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        68. Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Altın ve bahise önlem alındı
        Altın ve bahise önlem alındı
        Trump'ın adı, 5 bin 300 Epstein dosyasında geçiyor
        Trump'ın adı, 5 bin 300 Epstein dosyasında geçiyor
        "G.Saray şampiyonluğa yürüyor"
        "G.Saray şampiyonluğa yürüyor"
        Ayakkabısına da saklamış! Bir ayda 41 kilo altın!
        Ayakkabısına da saklamış! Bir ayda 41 kilo altın!
        O an kamerada... İş başvurusunda şaşırtan olay!
        O an kamerada... İş başvurusunda şaşırtan olay!
        Togg'un yeni rengi Seyhan oldu
        Togg'un yeni rengi Seyhan oldu
        2 - 8 Şubat haftasında burçları neler bekliyor?
        2 - 8 Şubat haftasında burçları neler bekliyor?

        Benzer Haberler

        Özgür Özel: Depremin siyaseti olmaz (2)
        Özgür Özel: Depremin siyaseti olmaz (2)
        Gaziantep, yıla 782 milyon dolar ihracatla başladı
        Gaziantep, yıla 782 milyon dolar ihracatla başladı
        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gaziantep'te konuştu:
        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gaziantep'te konuştu:
        Asrın felaketinde güçlenen hayatlar Gaziantep'te buluştu
        Asrın felaketinde güçlenen hayatlar Gaziantep'te buluştu
        GTB'den Mısır'da tarım ve gıda odaklı iş birliği hamlesi
        GTB'den Mısır'da tarım ve gıda odaklı iş birliği hamlesi
        Gaziantep'te 22 kilo reçine esrar ele geçirildi: 2 şahıs tutuklandı
        Gaziantep'te 22 kilo reçine esrar ele geçirildi: 2 şahıs tutuklandı