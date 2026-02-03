Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Haberleri

        Güneydoğu'dan ocak ayında 913,8 milyon dolarlık ihracat

        Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB), Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden ocak ayında 913,8 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 10:58 Güncelleme: 03.02.2026 - 10:58
        GAİB'den yapılan açıklamaya göre, yılın ilk ayında bölgeden toplam 913,8 milyon dolarlık dış satım yapıldı. Güneydoğu Bölgesi'nin lokomotif kenti Gaziantep bu dönemde 782 milyon dolarlık ihracat yaptı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, ihracatçılarla küresel pazarlardaki etkinliği artırmayı hedeflediklerini belirtti.

        Ocak ayının küresel ve ulusal gelişmelerin yakından takip edildiği kritik bir dönem olduğuna işaret eden Kileci, ihracatçılar açısından çok yönlü planlama, doğru risk yönetimi ve pazar çeşitliliğinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

