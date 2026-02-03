Gaziantep FK, Bacuna'yı sezon sonuna kadar Volendam'a kiraladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, orta saha oyuncusu Juninho Bacuna'nın, sezon sonuna kadar Hollanda Eredivisie takımlarından FC Volendam'a kiralandığını bildirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, Bacuna'nın FC Volendam'a geçici transferi konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi. Açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımı oyuncularımızdan Juninho Bacuna'nın sezon sonuna kadar geçici transferi konusunda FC Volendam ile anlaşmaya varılmıştır. Juninho Bacuna'ya FC Volendam'da gönülden başarılar dileriz." denildi.

