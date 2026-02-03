Habertürk
Habertürk
        Gaziantep'te fabrikada çıkan yangın söndürüldü

        Gaziantep'te fabrikada çıkan yangın söndürüldü

        Gaziantep'te bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 21:51 Güncelleme: 03.02.2026 - 21:51
        Gaziantep'te fabrikada çıkan yangın söndürüldü
        Gaziantep'te bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        1. Organize Sanayi Bölgesi'nde makarna üretimi yapılan fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Polis ekiplerinin çevrede güvenlik önlemi aldığı yangına, 17 araçla 40 personel müdahale etti.

        Yangın, yaklaşık 3 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Fabrikada soğutma çalışmaları sürüyor.

