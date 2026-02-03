Gaziantep FK, kupa maçı hazırlıklarını Ankara'da sürdürdü

Gaziantep FK, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta karşılaşmasının hazırlıklarına Ankara'da devam etti.





Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde Keçiörengücü Macunköy Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.



Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan idmanın, top kapma çalışmalarının yanı sıra, geniş alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son bulduğu aktarıldı.



Antrenmanı, kulüp başkanı Memik Yılmaz'ın da takip ettiği belirtildi.



Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği idmanın ardından hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

