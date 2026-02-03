Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Haberleri

        Gaziantep'te 3 bin 414 sosyal konutun temeli atılacak

        Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi tarafından yaptırılan konutların ilk etabı 3 bin 414 sosyal konutun temel atma töreni gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 17:17 Güncelleme: 03.02.2026 - 17:17
        Gaziantep'te 3 bin 414 sosyal konutun temeli atılacak
        Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi tarafından yaptırılan konutların ilk etabı 3 bin 414 sosyal konutun temel atma töreni gerçekleştirilecek.


        Şahinbey Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey Belediyesi tarafından yaptırılacak olan 10 bin konutun ilk etabı olan 3 bin 414 sosyal konutun temel atma töreni 5 Şubat Perşembe günü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımlarıyla gerçekleştirilecek.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ilçede herkesin ev sahibi olabilmesini hedeflediklerini belirtti.

        Sosyal konut projelerinin sadece birer yapı değil, aynı zamanda güçlü bir sosyal belediyecilik anlayışının ürünü olduğunu ifade eden Tahmazoğlu, "Vatandaşlarımızın en büyük sorunlarından biri olan konut ihtiyacını karşılamak için gece gündüz çalışıyoruz. Amacımız, Şahinbey'de herkesin güvenli, sağlıklı ve modern konutlarda yaşamasını sağlamak. Sosyal konut projelerimizle ailelerimizi kira öder gibi ev sahibi yapıyoruz. Bu büyük projemizin temel atma törenine tüm halkımızı bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

