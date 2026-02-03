Nurdağı'nda ilkokulun bacasında çıkan yangın söndürüldü

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bir ilkokulun çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kırsalda Gökçedere Mahallesi'ndeki ilkokulun çatısında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.​​​​​​​

