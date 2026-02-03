Atatürk Viyadüğü'nde sis etkili oldu

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda bulunan Atatürk Viyadüğü'nde etkili olan sis, araç trafiğini olumsuz etkiledi. Gaziantep'in doğusundaki illerle batı illerinin bağlantısını sağlayan TAG Otoyolu'nun, Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki bölümünde yer alan Atatürk Viyadüğü çevresinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. Viyadükten geçen sürücüler araçlarının farlarını yakarak trafikte kontrollü şekilde ilerledi. Polis ve jandarma kontrol noktalarında tedbirler alarak sürücüleri uyardı. Öte yandan Amanos Dağları'nda oluşan sis, görsel açıdan yöre sakinlerinin ilgisini çekti.

