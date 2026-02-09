Gaziantep'te depremde yıkılan Hacı Ahmet Camisi yeniden yapılarak ibadete açıldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki Hacı Ahmet Camisi, yeniden yapılarak ibadete açıldı.



Caminin açılışında mevlit okundu, dualar edildi.



Nurdağı Kaymakamı Cemil Erciyas, açılışta yaptığı konuşmada, camilerin yalnızca ibadet edilen mekanlar değil, aynı zamanda gönüllerin birleştiği, kardeşliğin pekiştiği, yardımlaşma ve dayanışma ruhunun yaşatıldığı müstesna mekanlar olduğunu belirtti.



Erciyas, 6 Şubat depremlerinde yıkılan caminin, depremin yıl dönümünde yeniden ibadete açılmasının önemine değindi.



İlçe Müftüsü Muhammed Ayyıldız ise caminin mahalleye ve tüm cemaate hayırlı olmasını diledi.



Konuşmaların ardından cami ibadete açıldı.



Hacı Ahmet Camisi'nin, Nurdağı ilçesinde deprem sonrası ibadete açılan 30. cami olduğu kaydedildi.

