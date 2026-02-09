Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Haberleri

        Gaziantep'te depremde yıkılan Hacı Ahmet Camisi yeniden yapılarak ibadete açıldı

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki Hacı Ahmet Camisi, yeniden yapılarak ibadete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 15:36 Güncelleme: 09.02.2026 - 15:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te depremde yıkılan Hacı Ahmet Camisi yeniden yapılarak ibadete açıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki Hacı Ahmet Camisi, yeniden yapılarak ibadete açıldı.

        Caminin açılışında mevlit okundu, dualar edildi.

        Nurdağı Kaymakamı Cemil Erciyas, açılışta yaptığı konuşmada, camilerin yalnızca ibadet edilen mekanlar değil, aynı zamanda gönüllerin birleştiği, kardeşliğin pekiştiği, yardımlaşma ve dayanışma ruhunun yaşatıldığı müstesna mekanlar olduğunu belirtti.

        Erciyas, 6 Şubat depremlerinde yıkılan caminin, depremin yıl dönümünde yeniden ibadete açılmasının önemine değindi.

        İlçe Müftüsü Muhammed Ayyıldız ise caminin mahalleye ve tüm cemaate hayırlı olmasını diledi.

        Konuşmaların ardından cami ibadete açıldı.

        Hacı Ahmet Camisi'nin, Nurdağı ilçesinde deprem sonrası ibadete açılan 30. cami olduğu kaydedildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Getir, Uber tarafından satın alındı
        Getir, Uber tarafından satın alındı
        Enişteye sokakta kanlı infaz! 8 kurşun!
        Enişteye sokakta kanlı infaz! 8 kurşun!
        İngiltere'de Epstein krizinin ardından peş peşe istifalar
        İngiltere'de Epstein krizinin ardından peş peşe istifalar
        Türkiye’de bahşiş tartışması
        Türkiye’de bahşiş tartışması
        Fenerbahçe'de ayrılık!
        Fenerbahçe'de ayrılık!
        Trump'tan "hileli" seçim tartışması
        Trump'tan "hileli" seçim tartışması
        İşte Tedesco'nun Gençlerbirliği 11'i!
        İşte Tedesco'nun Gençlerbirliği 11'i!
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        Ofsayt doğru mu, penaltı var mı?
        Ofsayt doğru mu, penaltı var mı?
        Şerit testereye başı sıkışmıştı... Nedeni belli oldu!
        Şerit testereye başı sıkışmıştı... Nedeni belli oldu!
        Kaybetmiyor ama Avrupa treni kaçıyor!
        Kaybetmiyor ama Avrupa treni kaçıyor!
        Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
        Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
        2026 Kış Olimpiyatları'nda tarihi dönüm noktası
        2026 Kış Olimpiyatları'nda tarihi dönüm noktası
        Çayın lezzetini artıracak demleme rehberi
        Çayın lezzetini artıracak demleme rehberi
        En sevdiğiniz yemek belki de bu listede!
        En sevdiğiniz yemek belki de bu listede!
        Elektrikli araçlar pahalıya patladı
        Elektrikli araçlar pahalıya patladı
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız
        Bir dönem kapandı
        Bir dönem kapandı

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te çevre bilinci oluşturulması amacıyla öğrenciler doğayla buluşt...
        Gaziantep'te çevre bilinci oluşturulması amacıyla öğrenciler doğayla buluşt...
        Op. Dr. Ahmet Saray, ANKA'da hasta kabulüne başladı
        Op. Dr. Ahmet Saray, ANKA'da hasta kabulüne başladı
        Altun: "Artık su üreten çözümler gerek"
        Altun: "Artık su üreten çözümler gerek"
        Nizip'te muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi
        Nizip'te muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi
        Yerel Kalkınma Hamlesi Programı kapsamında "TRC1 Bölgesi" için yeni yatırım...
        Yerel Kalkınma Hamlesi Programı kapsamında "TRC1 Bölgesi" için yeni yatırım...
        Gaziantep Büyükşehir Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı
        Gaziantep Büyükşehir Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı