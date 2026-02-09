Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Haberleri

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında şirket personelini ilgilendiren toplu iş sözleşmesi (TİS) imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 14:21 Güncelleme: 09.02.2026 - 14:21
        Gaziantep Büyükşehir Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı
        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında şirket personelini ilgilendiren toplu iş sözleşmesi (TİS) imzalandı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Hak-İş Konfederasyonu'na bağlı Hizmet-İş Sendikası ile yapılan toplu iş sözleşmesiyle belediyede görev yapan personellere yüzde 24 ile yüzde 34 arasında değişen oranlarda zam yapıldı.

        Bu kapsama toplu sözleşme kapsamında görev yapan 9 bin personelin ikramiye ve bayram yardımları dahil aylık ortalama gelirleri en düşük 64 bin, en yüksek 80 bin lira arasında olacak şekilde artırılarak işçilerin refah seviyesi yükseltildi.

        Sözleşmenin yürürlük süresi sonuna kadar her 6 ayda bir memurlara yapılacak zam oranına eşdeğer şekilde personele de ek zam uygulanacak.

        Öte yandan yıllık ödenen ikramiyelerin toplamı, toplu iş sözleşmesinin ardından 2026 yılında 60 yevmiye, 2027 yılında 64 yevmiye, 2028 yılında ise 68 yevmiye olarak belirlendi. Bayram yardımları ise 20 bin liradan 30 bin liraya çıkarıldı.

        Yeni sözleşme sonrasında engelli çocuğu bulunan çalışanlara verilen çocuk yardımları ise yüzde 50 oranında artırılacak.

        Evlenen çalışanlara yaklaşık bir çeyrek altın tutarında destek verilirken, avukat, mühendis, mimar, şehir plancısı, öğretmen, tekniker, fizyoterapist ve eğitmenler için unvan primi ödemesi hayata geçirildi.


        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, personelle bir aile olduklarını belirterek,

        "İnsanların canı, malı, ailesi, inancı bize emanet ve biz bir aileyiz. Bir kendi küçük çekirdek ailemiz var, bir de Gaziantep Büyükşehir ailesi var, bir de Gaziantep ailesi var. Gaziantep ailesi yaklaşık 2 milyonluk ailenin her bir mensubu bize emanet. Dolayısıyla onların çocukları, onların aileleri, onların yaşam standartları hepsi bize emanet."

        Hak-İş Gaziantep İl Başkanı Halil İbrahim Tanrıöver, güncel mali hakların yanı sıra insanların hayatlarına dokunmaya çalıştıklarını ifade etti.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

