Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Haberleri

        GİBTÜ ile HAVELSAN arasında stratejik iş birliği protokolü imzalandı

        Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) ile HAVELSAN arasında stratejik iş birliği protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 13:46 Güncelleme: 09.02.2026 - 13:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        GİBTÜ ile HAVELSAN arasında stratejik iş birliği protokolü imzalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) ile HAVELSAN arasında stratejik iş birliği protokolü imzalandı.

        GİBTÜ'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin savunma, bilişim ve siber güvenlik alanındaki öncü kuruluşlarından HAVELSAN ile imzalanan protokol kapsamında eğitim, Ar-Ge ve uygulamalı projelerle üniversite-sanayi etkileşimini güçlendirmek ve yerli teknoloji üretimine katkı sağlamak hedefleniyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, "Üniversite olarak bilimsel birikimimizi ve yetişmiş insan kaynağımızı ülkemizin stratejik sektörlerine entegre etmeyi önemli bir sorumluluk olarak görüyoruz. HAVELSAN ile kurduğumuz bu iş birliği, öğrencilerimizin sahaya dönük bilgi ve beceriler kazanmasına, akademisyenlerimizin milli teknoloji hedeflerine yönelik projeler üretmesine ve ülkemizin savunma sanayisindeki gücüne katkı sunmasına imkan sağlayacaktır. Bu protokol, üniversite-sanayi iş birliğinde örnek teşkil edecek nitelikte stratejik bir adımdır." ifadelerini kullandı.

        Yazılım geliştirme, sistem entegrasyonu, komuta-kontrol sistemleri, simülasyon teknolojileri ve siber güvenlik alanlarında ortak çalışmaların yürütülmesi planlanan protokol kapsamında, HAVELSAN bünyesinde görev yapan deneyimli uzmanların, ilgili lisans ve lisansüstü programlarda ders, seminer ve uygulamalı eğitim faaliyetlerine katkı sunması amaçlanıyor.

        İş birliği ile öğrencilerin sektör toplantıları, iş başı eğitimleri ve gerçek projelerde aktif görev alarak mezuniyet öncesinde uygulamalı deneyim kazanmaları amaçlanan protokol ile ayrıca ulusal ve uluslararası fonlu projelerde ortaklıklar kurulması ve akademisyenlerimizin savunma, güvenlik ve bilişim teknolojilerine yönelik çalışmalara akademik destek sağlaması öngörülüyor.

        HAVELSAN'da gerçekleştirilen toplantıya, GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, HAVELSAN Genel Müdür Yardımcısı Kemal Kaptaner ile akademisyenler ve diğer yetkililer katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şerit testereye başı sıkışmıştı... Nedeni belli oldu!
        Şerit testereye başı sıkışmıştı... Nedeni belli oldu!
        Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
        Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
        Teknede ölen Bahar'ın iç organları incelenecek!
        Teknede ölen Bahar'ın iç organları incelenecek!
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        Esenyurt'tan bir ilk
        Esenyurt'tan bir ilk
        Kaybetmiyor ama Avrupa treni kaçıyor!
        Kaybetmiyor ama Avrupa treni kaçıyor!
        Kanatlı eti ihracatına sınırlama
        Kanatlı eti ihracatına sınırlama
        Ofsayt doğru mu, penaltı var mı?
        Ofsayt doğru mu, penaltı var mı?
        İşte Tedesco'nun Gençlerbirliği 11'i!
        İşte Tedesco'nun Gençlerbirliği 11'i!
        Epstein'in suç ortağı ifade verecek
        Epstein'in suç ortağı ifade verecek
        2026 Kış Olimpiyatları'nda tarihi dönüm noktası
        2026 Kış Olimpiyatları'nda tarihi dönüm noktası
        Trafik magandası 2 kişiyi öldürdü: Pişman değilim, gurur duyuyorum
        Trafik magandası 2 kişiyi öldürdü: Pişman değilim, gurur duyuyorum
        Çayın lezzetini artıracak demleme rehberi
        Çayın lezzetini artıracak demleme rehberi
        En sevdiğiniz yemek belki de bu listede!
        En sevdiğiniz yemek belki de bu listede!
        Elektrikli araçlar pahalıya patladı
        Elektrikli araçlar pahalıya patladı
        ABD'nin çip talebine Tayvan'dan sert cevap: İmkansız!
        ABD'nin çip talebine Tayvan'dan sert cevap: İmkansız!
        Yıldızlar geldi, cari açık büyüdü
        Yıldızlar geldi, cari açık büyüdü
        Bir dönem kapandı
        Bir dönem kapandı
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız

        Benzer Haberler

        EMITT 2026'da Şehitkamil'e yoğun ilgi
        EMITT 2026'da Şehitkamil'e yoğun ilgi
        Gaziantep'te 121 kilo skunk ele geçirildi: 1 şahıs tutuklandı
        Gaziantep'te 121 kilo skunk ele geçirildi: 1 şahıs tutuklandı
        Genç hasta, kapalı kalp ameliyatı ile sağlığına kavuştu
        Genç hasta, kapalı kalp ameliyatı ile sağlığına kavuştu
        Büyükşehirden personele rekor zam
        Büyükşehirden personele rekor zam
        Kuruma tehlikesi olan Tahtaköprü Barajı'nda su seviyesi yükseldi
        Kuruma tehlikesi olan Tahtaköprü Barajı'nda su seviyesi yükseldi
        Dr. İnci'den 'Anhedoni' hastalığı uyarısı
        Dr. İnci'den 'Anhedoni' hastalığı uyarısı