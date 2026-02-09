Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Haberleri

        TAG Otoyolu'ndaki zincirleme trafik kazasında yaralanan hemşire tedavi gördüğü hastanede öldü

        Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda 10 aracın karıştığı ve 2 kişinin öldüğü trafik kazasında, yaralanan hemşire Hüsnüye Selvi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 19:48 Güncelleme: 09.02.2026 - 19:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        TAG Otoyolu'ndaki zincirleme trafik kazasında yaralanan hemşire tedavi gördüğü hastanede öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda 10 aracın karıştığı ve 2 kişinin öldüğü trafik kazasında, yaralanan hemşire Hüsnüye Selvi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        TAG Otoyolu’nun Gaziantep’ten Şanlıurfa istikametine gidiş yönünün 10. kilometresinde, 30 Ocak’ta 10 aracın karıştığı ve 2 kişinin hayatını kaybettiği zincirleme trafik kazasında yaralanan hemşire Hüsnüye Selvi, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


        Selvi'nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından memleketi Şanlıurfa'da toprağa verildi.

        İl Sağlık Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, "Merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tüm sağlık camiamıza başsağlığı dileriz." ifadeleri yer aldı.

        TAG Otoyolu’nun Gaziantep’ten Şanlıurfa istikametine gidiş yönünün 10. kilometresinde, 30 Ocak’ta 10 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetmiş, 11 kişi yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Polis memuru, emekliliğine 4 gün kala kazada hayatını kaybetti
        Polis memuru, emekliliğine 4 gün kala kazada hayatını kaybetti
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Ali Hamaney: Düşmanın umudu kırılmalı
        Ali Hamaney: Düşmanın umudu kırılmalı
        Kadıköy'de ilk 11'ler belli oldu!
        Kadıköy'de ilk 11'ler belli oldu!
        Mal varlığına el konuldu
        Mal varlığına el konuldu
        9 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        9 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Site bahçesinde cinayet! Husumetlisini silahla vurdu
        Site bahçesinde cinayet! Husumetlisini silahla vurdu
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Getir, Uber tarafından satın alındı
        Getir, Uber tarafından satın alındı
        Kraliyetten Epstein açıklaması
        Kraliyetten Epstein açıklaması
        Fenerbahçe'de ayrılık!
        Fenerbahçe'de ayrılık!
        İngiltere'de Epstein krizinin ardından peş peşe istifalar
        İngiltere'de Epstein krizinin ardından peş peşe istifalar
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Ofsayt doğru mu, penaltı var mı?
        Ofsayt doğru mu, penaltı var mı?
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        En sevdiğiniz yemek belki de bu listede!
        En sevdiğiniz yemek belki de bu listede!
        Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
        Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
        Bir dönem kapandı
        Bir dönem kapandı
        2026 Kış Olimpiyatları'nda tarihi dönüm noktası
        2026 Kış Olimpiyatları'nda tarihi dönüm noktası
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız

        Benzer Haberler

        Türkiye'nin 2'inci büyük ilçesi Şahinbey Şahinbey Belediyesi 957 bin 792 va...
        Türkiye'nin 2'inci büyük ilçesi Şahinbey Şahinbey Belediyesi 957 bin 792 va...
        Bakan Yumaklı: Dünya Bankası'ndan alınan 11 milyar liralık kaynağı 11 depre...
        Bakan Yumaklı: Dünya Bankası'ndan alınan 11 milyar liralık kaynağı 11 depre...
        SANKO Üniversitesi SHMYO ilk ve acil yardım programında akreditasyon gururu
        SANKO Üniversitesi SHMYO ilk ve acil yardım programında akreditasyon gururu
        Gaziantep'te depremde yıkılan Hacı Ahmet Camisi yeniden yapılarak ibadete a...
        Gaziantep'te depremde yıkılan Hacı Ahmet Camisi yeniden yapılarak ibadete a...
        Gaziantep'te çevre bilinci oluşturulması amacıyla öğrenciler doğayla buluşt...
        Gaziantep'te çevre bilinci oluşturulması amacıyla öğrenciler doğayla buluşt...
        Op. Dr. Ahmet Saray, ANKA'da hasta kabulüne başladı
        Op. Dr. Ahmet Saray, ANKA'da hasta kabulüne başladı