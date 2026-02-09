Habertürk
        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Giriş: 09.02.2026 - 21:03 Güncelleme: 09.02.2026 - 21:03
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Stat:Gaziantep

        Hakemler:Mehmet Türkmen, Murat Ergin Gözütok, Hüseyin Aylak

        Gaziantep FK: Zafer Görgen, Nazım Sangare, Tayyip Talha Sanuç, Mujakic, Rodrigues, Ogün Özçiçek, Camara, Kozlowksi, Maxim, Lungoyi, Bayo

        Kasımpaşa: Gianniotis, Kamil Ahmet Çörekçi, Becao, Opoku, Ben Ouanes, Baldursson, Kerem Demirbay, İrfan Can Kahveci, Benedyczak, Allevinah, Cenk Tosun


        Goller: Dk. 16 Benedyczak (Kasımpaşa), Dk. 24 Kozlowksi, Dk. 36 Bayo (Gaziantep FK)


        Kırmızı kart: Dk. 42 Camara (Gaziantep FK)





        GAZİANTEP

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

