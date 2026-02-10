Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, silah kaçakçılarının ve aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda, 2 ruhsatsız tabanca, 107 fişek ele geçirdi, 1 zanlıyı yakaladı. Şüphelinin emniyet müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.

