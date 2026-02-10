Canlı
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Haberleri

        Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 14:45 Güncelleme: 10.02.2026 - 14:48
        Gaziantep'te düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, silah kaçakçılarının ve aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda, 2 ruhsatsız tabanca, 107 fişek ele geçirdi, 1 zanlıyı yakaladı.

        Şüphelinin emniyet müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

