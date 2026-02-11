Canlı
        Gaziantep Haberleri

        Gaziantep FK, Kocaelispor maçının hazırlıklarına başladı

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 15 Şubat Pazar günü deplasmanda Kocaelispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 21:24 Güncelleme: 11.02.2026 - 21:24
        Gaziantep FK, Kocaelispor maçının hazırlıklarına başladı
        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 15 Şubat Pazar günü deplasmanda Kocaelispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.

        Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, 5'e 2 pas çalışmaları ile devam ederken dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.

        Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

