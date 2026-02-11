Gaziantep FK, Kocaelispor maçının hazırlıklarına başladı
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 15 Şubat Pazar günü deplasmanda Kocaelispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, 5'e 2 pas çalışmaları ile devam ederken dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.
Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
