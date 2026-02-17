Gaziantep'te otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Ş.Y. (34) idaresindeki 46 BY 238 plakalı otomobil, Kırıkçalı Mahallesi istikametinden Serinevler Mahallesi yönüne seyir halinde olan ile C.G. (74) yönetimindeki 27 SP 014 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü C.G. (74) ile motosiklette yolcu olarak bulunan A.G. (80) yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi. A.G'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

