        Gaziantep'te otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2026 - 13:04 Güncelleme: 17.02.2026 - 13:04
        Ş.Y. (34) idaresindeki 46 BY 238 plakalı otomobil, Kırıkçalı Mahallesi istikametinden Serinevler Mahallesi yönüne seyir halinde olan ile C.G. (74) yönetimindeki 27 SP 014 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Kazada, motosiklet sürücüsü C.G. (74) ile motosiklette yolcu olarak bulunan A.G. (80) yaralandı.

        Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

        A.G'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

