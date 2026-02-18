Gaziantep FK'de Trabzonspor maçının hazırlıkları başladı

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 23'üncü haftasında 22 Şubat Pazar günü konuk edeceği Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, 5'e 2 pas çalışmaları ile devam ederken dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu. Kırmızı siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

