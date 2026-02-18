Canlı
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Haberleri

        Gaziantep FK'de Trabzonspor maçının hazırlıkları başladı

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 23'üncü haftasında 22 Şubat Pazar günü konuk edeceği Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2026 - 19:31 Güncelleme: 18.02.2026 - 19:31
        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 23'üncü haftasında 22 Şubat Pazar günü konuk edeceği Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.

        Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, 5'e 2 pas çalışmaları ile devam ederken dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

        Kırmızı siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

