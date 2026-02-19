Gaziantep'te trafikte ters yönden giden 639 araca ceza yazıldı
Gaziantep'te trafikte ters yönde seyir eden 639 araca cezai işlem uygulandı.
Gaziantep'te trafikte ters yönde seyir eden 639 araca cezai işlem uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde farklı noktalarda trafikte ters yönde giden sürücülere yönelik denetim yapıldı.
Son bir hafta içerisindeki denetimlerde, 639 araç sürücüsüne 3 milyon 163 bin 518 lira cezai işlem uygulandığı belirtildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.