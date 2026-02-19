Canlı
        Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te trafikte ters yönden giden 639 araca ceza yazıldı

        Gaziantep'te trafikte ters yönde seyir eden 639 araca cezai işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2026 - 15:14 Güncelleme: 19.02.2026 - 15:14
        Gaziantep'te trafikte ters yönden giden 639 araca ceza yazıldı
        Gaziantep'te trafikte ters yönde seyir eden 639 araca cezai işlem uygulandı.


        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde farklı noktalarda trafikte ters yönde giden sürücülere yönelik denetim yapıldı.


        Son bir hafta içerisindeki denetimlerde, 639 araç sürücüsüne 3 milyon 163 bin 518 lira cezai işlem uygulandığı belirtildi.

