Gaziantep'te kavgaya karışan yabancı uyruklu 6 kişi sınır dışı edildi

Gaziantep'te kavgaya karışan 9 şüpheliden 6'sı sınır dışı edildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, 16 Şubat Pazartesi günü Şirinevler Mahallesinde meydana gelen kavgaya ilişkin 9 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 6'sı sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresine teslim edilirken, 1 şüpheli hakkında ev hapsi, 1 şüphelinin serbest bırakılması kararı verildi. 1 şüphelinin ise işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.