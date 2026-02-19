Canlı
        HKÜ'de 2. Zeugma sağlık araştırmaları sempozyumu gerçekleştirildi

        HKÜ'de 2. Zeugma sağlık araştırmaları sempozyumu gerçekleştirildi

        Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından 2. Zeugma Sağlık Araştırmaları Sempozyumu Bilim Şenliği gerçekleştirildi.

        Giriş: 19.02.2026 - 11:22 Güncelleme: 19.02.2026 - 11:26
        HKÜ'de 2. Zeugma sağlık araştırmaları sempozyumu gerçekleştirildi
        Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından 2. Zeugma Sağlık Araştırmaları Sempozyumu Bilim Şenliği gerçekleştirildi.


        HKÜ'den yapılan açıklamaya göre, sempozyumda tez konusu belirleme süreçleri, web tabanlı bilimsel araştırmalar, tez yazımında yapay zekâ destekleri, tez öneri formu ve etik kurul süreçleri gibi güncel ve yol gösterici başlıklar ele alındı.


        Açıklamada görüşlerine yer verilen HKÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan, 2018 yılında ilki gerçekleştirilen sempozyumun ardından ikinci kez düzenlenen bu bilimsel buluşmanın kurumsal istikrar ve akademik gelişimin göstergesi olduğunu belirtti.


        Sağlık alanında, bilimin merkezinde her zaman insanın olduğunu belirten Küçükerdoğan, "Bilim sabır gerektirir, çalışma gerektirir. Bugün sempozyumda sunum yapacak genç araştırmacılarımızı bu yolculuklarında desteklemek son derece önemlidir, bu bizim misyonumuzdur." ifadelerini kullandı.


        Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kezban Yiğiter ise genç akademisyen adaylarına hitaben konuşma yaptı.

        Sempozyum Başkanı Prof. Dr. Yavuz Yakut, 2018'de düzenlenen ilk sempozyumda 28 sözlü sunum gerçekleştirildiğini, bu yıl ise sunum sayısının iki katına çıktığını belirterek artan katılımın ve bilimsel üretimin memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

