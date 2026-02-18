Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Haberleri

        Gaziantep ve çevre illerde ilk teravih namazı kılındı

        Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te ilk teravih namazı kılındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2026 - 21:14 Güncelleme: 18.02.2026 - 21:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep ve çevre illerde ilk teravih namazı kılındı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te ilk teravih namazı kılındı.

        Gaziantep'te ramazan ayının ilk teravih namazında vatandaşlar camilere akın etti.

        Kentteki camileri dolduran vatandaşlar, ilk teravih namazını kıldı.

        Namaz sonrası dualar okundu. Kadınlar da kendilerine ayrılan özel bölümde namazlarını eda etti.

        - Şanlıurfa

        Peygamberler şehri Şanlıurfa'da vatandaşlar, ramazanın ilk teravih namazını eda etti.

        Akşam namazının ardından Balıklıgöl yerleşkesine gelen vatandaşlar, Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makamı ziyaret ederek dua etti.

        Hazreti İbrahim'in ateşe atıldığı yer olarak kabul edilen Balıklıgöl'de balıklara yem atan ziyaretçiler, burada hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Yatsı ezanının okunmasıyla, başta Dergah Camisi olmak üzere yerleşkedeki camileri dolduran vatandaşlar, ramazanın ilk teravih namazını kıldı.

        Aileleriyle camide namaz kılan çocuklar da ramazan coşkusuna ortak oldu.

        - Kahramanmaraş

        Kahramanmaraş'ta ramazan ayının ilk teravih namazında vatandaşlar camilere akın etti.

        Abdulhamithan Camisi'ne çocuklarıyla gelenler ilk teravih namazını kıldı.

        Namaz sonrası dualar okundu. Kadınlar da kendilerine ayrılan özel bölümde namazlarını eda etti.

        - Malatya

        Malatya'da ve ilçelerinde ilk teravih namazını kılmak için vatandaşlar camilere gitti.

        Darende ilçesinde Somuncu Baba Külliyesi ile camilerde yoğunluk yaşandı.

        Teravih namazı öncesinde İlçe Müftüsü Sinan Şen tarafından ramazan ayının manevi iklimine ilişkin vaaz verildi.

        Vaazda, ramazanın bağışlanma ve arınma için önemli bir fırsat olduğu vurgulanarak, yardımlaşma ve paylaşmanın önemine dikkat çekildi.

        Vaazın ardından saf tutan vatandaşlar, teravih namazını kıldıktan sonra dualar etti.

        - Adıyaman

        Adıyaman'da vatandaşlar, ramazanın ilk teravih namazını eda etti.

        Akşam namazının ardından Meydan Camisi'ne gelen vatandaşlar, ilk teravih namazını kıldı.

        - Kilis

        Kilis'te ramazanın ilk teravihi dolayısıyla birçok cami doldu.

        İl Müftüsü Alettin Bozkurt, teravih namazı öncesi Hacı Mustafa Cümbüş Camisi'nde ramazanla ilgili vaaz verdi.

        Vaazın ardından vatandaşlar, ilk teravih namazını kıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran, Çin ve Rusya askeri tatbikat yapacak
        İran, Çin ve Rusya askeri tatbikat yapacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ünlü kişilerin yapay zeka görüntüleriyle dolandırıcılığa 2 tutuklama
        Ünlü kişilerin yapay zeka görüntüleriyle dolandırıcılığa 2 tutuklama
        "İran ile savaş çok yakında başlayabilir"
        "İran ile savaş çok yakında başlayabilir"
        18 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        18 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Okan Buruk'tan Mourinho sözleri!
        Okan Buruk'tan Mourinho sözleri!
        İmamoğlu, Özkan, Gün ve Yanardağ için iddianame
        İmamoğlu, Özkan, Gün ve Yanardağ için iddianame
        Beşiktaş'ta rota Avrupa Ligi!
        Beşiktaş'ta rota Avrupa Ligi!
        Tren istasyonunda kadın cinayeti!
        Tren istasyonunda kadın cinayeti!
        Süreç komisyonu raporu açıklandı
        Süreç komisyonu raporu açıklandı
        Davayı kazandı
        Davayı kazandı
        F.Bahçe'nin Nottingham 11'i netleşiyor
        F.Bahçe'nin Nottingham 11'i netleşiyor
        Japon SUV için yerli üretim talebi
        Japon SUV için yerli üretim talebi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da çatışma herkese kaybettirir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da çatışma herkese kaybettirir
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        "Galatasaray, Juventus'u rezil etti!"
        "Galatasaray, Juventus'u rezil etti!"
        Paris İstinaf Mahkemesi de TMSF’yi haklı buldu
        Paris İstinaf Mahkemesi de TMSF’yi haklı buldu
        "Amatör olmuş, gerek yoktu"
        "Amatör olmuş, gerek yoktu"
        Takaiçi Sanae ülkenin 105. başbakanı seçildi
        Takaiçi Sanae ülkenin 105. başbakanı seçildi
        "Türkiye ile ticari ve iş birliği bağlarımızı adım adım güçlendiriyoruz"
        "Türkiye ile ticari ve iş birliği bağlarımızı adım adım güçlendiriyoruz"

        Benzer Haberler

        Gaziantep FK'de Trabzonspor maçının hazırlıkları başladı
        Gaziantep FK'de Trabzonspor maçının hazırlıkları başladı
        İHA Bölge Müdürlüğü toplantısı Gaziantep'te yapıldı
        İHA Bölge Müdürlüğü toplantısı Gaziantep'te yapıldı
        Hollanda ile Türkiye arasındaki 400 yıllık bağ Gaziantep'te sergileniyor
        Hollanda ile Türkiye arasındaki 400 yıllık bağ Gaziantep'te sergileniyor
        Gaziantep'te Hollanda büyükelçiliği iş birliğinde "Ortak Miras Sergisi"nin...
        Gaziantep'te Hollanda büyükelçiliği iş birliğinde "Ortak Miras Sergisi"nin...
        GAÜN Hastanesi Laboratuvarında yeni sistem hizmete girdi
        GAÜN Hastanesi Laboratuvarında yeni sistem hizmete girdi
        Gaziantep protokolünden ramazan ayı mesajı
        Gaziantep protokolünden ramazan ayı mesajı