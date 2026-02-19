Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Haberleri

        Gaziantep'te YKS ve LGS adaylarına ücretsiz kurs desteği

        Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki Karataş Kültür Merkezi'nde YKS ve LGS'ye hazırlanan öğrencilere ücretsiz kurs veriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2026 - 15:55 Güncelleme: 19.02.2026 - 15:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te YKS ve LGS adaylarına ücretsiz kurs desteği
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki Karataş Kültür Merkezi'nde YKS ve LGS'ye hazırlanan öğrencilere ücretsiz kurs veriliyor.

        Şahinbey Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Karataş Kültür Merkezi'nde alanında uzman öğretmenler tarafından Matematik, Türkçe, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler ve branş derslerinde öğrencilere ücretsiz ders veriliyor.

        Merkezde uygulanan sistem sayesinde öğrencilerin seviyeleri düzenli deneme sınavlarıyla ölçülüyor, sonuçlara göre eksik konular tespit edilerek bireysel çalışma programları oluşturuluyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, eğitimin her alanında gençlerin yanında olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

        "Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın YKS ve LGS gibi önemli sınavlara en iyi şekilde hazırlanmaları için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Ailelerimizin maddi yükünü hafifleten, öğrencilerimizin başarısını artıran bu eğitim desteklerini artırarak sürdüreceğiz."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        5 günlük bebeği darp eden hemşireden "Pes" dedirten savunma!
        5 günlük bebeği darp eden hemşireden "Pes" dedirten savunma!
        Kral Charles'ın kardeşi Andrew gözaltına alındı
        Kral Charles'ın kardeşi Andrew gözaltına alındı
        Tepkiye neden olmuştu... Ahırda işkenceye tutuklama!
        Tepkiye neden olmuştu... Ahırda işkenceye tutuklama!
        Devler peşinde!
        Devler peşinde!
        Yaya geçidinde öldürmüştü! Bebek katiliyle ilgili flaş gelişme!
        Yaya geçidinde öldürmüştü! Bebek katiliyle ilgili flaş gelişme!
        Topçular Kulübü'nün 8. bölümü yayında!
        Topçular Kulübü'nün 8. bölümü yayında!
        Makak maymunlarına özenle bakılıyor
        Makak maymunlarına özenle bakılıyor
        İşte Tedesco'nun Nottingham Forest 11'i!
        İşte Tedesco'nun Nottingham Forest 11'i!
        Dehşet kaza! Köpekten kaçan üniversiteli ağır yaralandı!
        Dehşet kaza! Köpekten kaçan üniversiteli ağır yaralandı!
        Oruç hangisi ile açılmalı?
        Oruç hangisi ile açılmalı?
        ABD'de yetişip Çin için yarışan sporcu, olimpiyatlara damga vurdu
        ABD'de yetişip Çin için yarışan sporcu, olimpiyatlara damga vurdu
        19 yaşında canını aldılar! İşte kanlı infazın gerekçesi!
        19 yaşında canını aldılar! İşte kanlı infazın gerekçesi!
        "Evimizdeyiz, güç bizim elimizde"
        "Evimizdeyiz, güç bizim elimizde"
        "5 valeden 2'si gerçek vale değil!"
        "5 valeden 2'si gerçek vale değil!"
        Patronunun boğazını kesmişti! 38 milyon TL'lik çek kayıp!
        Patronunun boğazını kesmişti! 38 milyon TL'lik çek kayıp!
        Adliyeye sevk edildiler
        Adliyeye sevk edildiler
        Oruç tutarken enerji düşüklüğü nasıl önlenir?
        Oruç tutarken enerji düşüklüğü nasıl önlenir?
        İsrail Lübnan sınırında alarm seviyesini artırdı
        İsrail Lübnan sınırında alarm seviyesini artırdı
        Konut satışlarında hafif gerileme
        Konut satışlarında hafif gerileme
        Ramazan Günlüğü ilk bölüm
        Ramazan Günlüğü ilk bölüm

        Benzer Haberler

        GİBTÜ Uluslararası Öğrencileri Yedikuyular 'da karın keyfini çıkardı
        GİBTÜ Uluslararası Öğrencileri Yedikuyular 'da karın keyfini çıkardı
        Gaziantep'te trafikte ters yönden giden 639 araca ceza yazıldı
        Gaziantep'te trafikte ters yönden giden 639 araca ceza yazıldı
        GTO, Avrupa Birliği'nden "Erasmus+ Mesleki Eğitim Akreditasyonu" almaya hak...
        GTO, Avrupa Birliği'nden "Erasmus+ Mesleki Eğitim Akreditasyonu" almaya hak...
        Gaziantep'te ters yöne giren 639 araca 3 milyon TL ceza
        Gaziantep'te ters yöne giren 639 araca 3 milyon TL ceza
        Gaziantep'te kan donduran görüntülerin ortaya çıktığı kavga sonrası 6 şahıs...
        Gaziantep'te kan donduran görüntülerin ortaya çıktığı kavga sonrası 6 şahıs...
        Gaziantep'te kavgaya karışan yabancı uyruklu 6 kişi sınır dışı edildi
        Gaziantep'te kavgaya karışan yabancı uyruklu 6 kişi sınır dışı edildi