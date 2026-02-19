Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Haberleri

        Gaziantep'te kuyumcu soygununa ilişkin 3 şüpheli tutuklandı

        Gaziantep'te bir kuyumcudan altın çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2026 - 22:28 Güncelleme: 19.02.2026 - 22:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te kuyumcu soygununa ilişkin 3 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gaziantep'te bir kuyumcudan altın çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, önceki gün Şahinbey ilçesi Vatan Mahallesi'nde bir kuyumcudan altın çalınmasına ilişkin gözaltına alınan 3 zanlı, sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Öte yandan, olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Görüntülerde, şüphelilerin silahla girdikleri kuyumcudan altınları alarak uzaklaşmaları yer alıyor.

        - Olay

        17 Şubat Salı günü Vatan Mahallesi'nde P.K'nin işlettiği kuyumcuya giren silahlı ve maskeli kişiler, vitrindeki bir miktar altını alarak plakası sökülen otomobille bölgeden uzaklaşmış, polis ekipleri olaya karıştıkları belirlenen İ.P. (17), İ.P.Ç. (17) ve E.Y.Ç'yi kent merkezinde farklı adreslerde yakalamıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Bakan Fidan: Türkiye, Gazze'ye asker göndermeye hazır
        Bakan Fidan: Türkiye, Gazze'ye asker göndermeye hazır
        Trump'tan İran açıklaması: 10 gün içinde anlayacağız
        Trump'tan İran açıklaması: 10 gün içinde anlayacağız
        Vücut oruca kaç gün sonra alışıyor?
        Vücut oruca kaç gün sonra alışıyor?
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu
        Oruç tutanlara özel sahur önerileri
        Oruç tutanlara özel sahur önerileri
        Serbest bırakıldılar
        Serbest bırakıldılar
        İhbar üzerine eve gittiler, 2 cansız bedenle karşılaştılar!
        İhbar üzerine eve gittiler, 2 cansız bedenle karşılaştılar!
        19 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        19 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Ramazan Günlüğü ilk bölüm
        Ramazan Günlüğü ilk bölüm
        5 günlük bebeği darp eden hemşireden "Pes" dedirten savunma!
        5 günlük bebeği darp eden hemşireden "Pes" dedirten savunma!
        Scopely, Türk oyun şirketi Loom Games'in çoğunluk hissesini satın aldı
        Scopely, Türk oyun şirketi Loom Games'in çoğunluk hissesini satın aldı
        Devler peşinde!
        Devler peşinde!
        Makak maymunlarına özenle bakılıyor
        Makak maymunlarına özenle bakılıyor
        Topçular Kulübü'nün 8. bölümü yayında!
        Topçular Kulübü'nün 8. bölümü yayında!
        ABD'de yetişip Çin için yarışan sporcu, olimpiyatlara damga vurdu
        ABD'de yetişip Çin için yarışan sporcu, olimpiyatlara damga vurdu
        "Evimizdeyiz, güç bizim elimizde"
        "Evimizdeyiz, güç bizim elimizde"
        "5 valeden 2'si gerçek vale değil!"
        "5 valeden 2'si gerçek vale değil!"
        Konut satışlarında hafif gerileme
        Konut satışlarında hafif gerileme

        Benzer Haberler

        Gaziantep FK, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Gaziantep FK, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Gaziantep'te silahlı, maskeli ve biber gazlı kuyumcu soygunu kamerada
        Gaziantep'te silahlı, maskeli ve biber gazlı kuyumcu soygunu kamerada
        Gaziantep'te YKS ve LGS adaylarına ücretsiz kurs desteği
        Gaziantep'te YKS ve LGS adaylarına ücretsiz kurs desteği
        GİBTÜ Uluslararası Öğrencileri Yedikuyular 'da karın keyfini çıkardı
        GİBTÜ Uluslararası Öğrencileri Yedikuyular 'da karın keyfini çıkardı
        Gaziantep'te trafikte ters yönden giden 639 araca ceza yazıldı
        Gaziantep'te trafikte ters yönden giden 639 araca ceza yazıldı
        GTO, Avrupa Birliği'nden "Erasmus+ Mesleki Eğitim Akreditasyonu" almaya hak...
        GTO, Avrupa Birliği'nden "Erasmus+ Mesleki Eğitim Akreditasyonu" almaya hak...