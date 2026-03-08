Gaziantep FK-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında konuk ettiği Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Gaziantep FK'nin teknik direktörü Burak Yılmaz, "1-1 bitti üzgünüz, içeride Karagümrük'ü yenmeyi çok istiyorduk, bugün yenip kafamızı kaldırmak istiyorduk ama olmadı." dedi.



Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yılmaz, Fenerbahçe maçı sonrası çok kısa bir çalışma süresi olduğunu, bugün kazanmak istediklerini ancak başaramadıklarını söyledi.



Oyunun ilk 30 dakikasında istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını belirten Yılmaz, "İstemediğimiz bir oyunla öne geçmeyi başardık ama koruyamadık. Ne olursa olsun öne geçmeyi başarsak da skoru koruyamadık. 1-1 bitti üzgünüz, içeride Karagümrük'ü yenmeyi çok istiyorduk, bugün yenip kafamızı kaldırmak istiyorduk ama olmadı. Oyuncularımız psikolojik olarak sıkıntılı durumda, onu görüyorum ama önemli olan oradan çıkabilmek, onlara da söyledim problemlerle yüzleşip bunun üstüne gidip çözmek lazım." dedi.









- Geldiği dönemi hatırlattı



İlk geldiği dönemde çok iyi bir süreç geçirdiklerini hatırlatan Yılmaz, şöyle devam etti:



"Geldiğimizde ayağım yere basıyordu, çok iyi bir süreç olmuştu. Şu an 10. sıradayız, herhangi bir tehlike yok. Şu an ilk geldiğimiz döneme göre pozisyonumuz bence doyucu, bizim her zamanki tutumumuz, oyun gücümüzdür. Bunu en kısa sürede toparlayacağız. İyi giderken nasıl biz varsak, sıkıntılı durumda da yine bunu toparlayacak olan biziz. Oyuncularıma inanıyorum, Cuma günü Antalya maçına odaklanıyoruz. Ben senelerdir son anda kümede kalan Gaziantep FK'nin bu sene öyle bir sıkıntı yaşamadan çok rahat bir lig oynayacağını düşünüyorum. Bugün kazanmamız gerekiyordu."



Maç esnasında yayıncı kuruluşun ekranına yansıyan bir görüntü nedeniyle sosyal medyada hakkında yapılan "taraftara hakaret etti" söylemlerine yanıt veren Yılmaz, "Ben taraftara böyle bir kötü söz söyleyecek bir adam olsaydım Fenerbahçe maçı sonrası onların mutsuzluğunu paylaşmazdım. Yayıncı kuruluşu tebrik ederim böyle bir şey yapmışlar. Bu kulübün sahibi taraftarıdır, öyle bir terbiyesizlik yapmam. Ağzımdan öyle bir şey çıkmışsa bu taraftara değildir. Yayıncı kuruluşa teessüf ederim, çok enteresan olmuş. Pozisyonları vermiyorlar, geç veriyorlar, bizim üzerimize böyle şeyler yapıyorlar." ifadelerini kullandı.









- Taraftarların tepkisi



Yılmaz, kazanamadıkları için taraftar tepkisini anlayışla karşılayacağını ancak takımın konumu itibarıyla önceki sezonlara göre sıralama olarak daha iyi durumda olduğunu ve rahat bir dönem geçirdiğini, bu yüzden yapılan eleştirileri anlamadığını söyledi.



"Eleştirinin kimden ve nereden geldiğine bakarım" diyen Yılmaz, şunları kaydetti:



"Konuşmuş olmak için konuşanlara da cevap veremem. Her sene son anda kümede kalan takım çok rahat durumdayken istifayı kaale almam. Taraftarı değil, ben bu düşünceyi kaale almıyorum. Çok iyi giderken, herkes bana 'Avrupa' diyordu, ben 'ayaklarımız yere bassın' dedim. Şimdi kötü gidiyoruz, sakin olun bunu da toparlayacak olan bizleriz. Bu maça taraftar gelsin diye çok kişiyi çağırdım ama gelmediler. Tekrar söylüyorum, ben taraftara küfür edecek bir adam değilim."



Gaziantep FK'nin ülkenin en düşük bütçeli takımlarından biri olduğunu hatırlatan Yılmaz, oyun içinde galibiyetlerin de mağlubiyetlerin de olabileceğini, şu an 10. sırada ligi rahat bir şekilde tamamlayabileceklerini sözlerine ekledi.

