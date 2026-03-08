Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Haberleri

        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2026 - 19:37 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi


        Salon:Şahinbey

        Hakemler:Tuncay Kandemir, Recep Karakoç

        Gaziantep Gençlikspor: Hamdi Erkan, Lescov, Yusuf Emre Güler, Bohme, Uğur Okay, Hetman (Deniz İvgen, Doğan Karakoç, Aslan Ekşi, Godbold, Muhammet Ertuğrul, Takavar)

        Gebze Belediyespor: Yiğit Yıldız, Furkan Aydın, Tervaportti, Bahov, Suarez, Yasin Aydın (Metin Durmuş, Semih Çelik, Franca, Aykut Acar, Berk Dilmenler)

        Setler: 22-25, 23-25, 20-25

        Süre: 86 dakika (28, 28, 30)





        GAZİANTEP

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'İran saldırı hedefini değiştirdi' iddiası
        'İran saldırı hedefini değiştirdi' iddiası
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        İngiltere'den Trump'a: Diplomasiyi sosyal medyadan yapmıyoruz
        İngiltere'den Trump'a: Diplomasiyi sosyal medyadan yapmıyoruz
        "ABD ve İsrail İran'daki uranyum için özel kuvvet gönderecek" iddiası
        "ABD ve İsrail İran'daki uranyum için özel kuvvet gönderecek" iddiası
        Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu!
        Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu!
        El frenini unuttu, dehşete yol açtı!
        El frenini unuttu, dehşete yol açtı!
        Sanchez'den Türk bayraklı paylaşım
        Sanchez'den Türk bayraklı paylaşım
        Pezeşkiyan: Düşman sözlerimi yanlış anladı
        Pezeşkiyan: Düşman sözlerimi yanlış anladı
        Eşitlikten uzak 8 Mart
        Eşitlikten uzak 8 Mart
        Trump'ın "Netanyahu'ya af" talebine yanıt verdi
        Trump'ın "Netanyahu'ya af" talebine yanıt verdi
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        “Veri merkezi için ilk kazma mayısta vuruluyor”
        “Veri merkezi için ilk kazma mayısta vuruluyor”
        Boşanma açıklaması
        Boşanma açıklaması
        Alev'i boğarak öldürmeden önce kredi çektirdi iddiası!
        Alev'i boğarak öldürmeden önce kredi çektirdi iddiası!
        "Kalite farkını çok net gördük"
        "Kalite farkını çok net gördük"
        8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde vahşet! Karısını katletti!
        8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde vahşet! Karısını katletti!
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladılar
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladılar
        "İki kırmızı kartı atladı!"
        "İki kırmızı kartı atladı!"
        Kadınların üstlendiği çoklu roller ruh sağlığını zorluyor
        Kadınların üstlendiği çoklu roller ruh sağlığını zorluyor
        İspanyol paça pantolonun adı İspanya'da nedir?
        İspanyol paça pantolonun adı İspanya'da nedir?

        Benzer Haberler

        Şehitkamil'de girişimci kadınlar festivali'ne yoğun ilgi Yılmaz: "Kadınlara...
        Şehitkamil'de girişimci kadınlar festivali'ne yoğun ilgi Yılmaz: "Kadınlara...
        Gaziantep Büyükşehir'de 8 Mart buluşması Başkan Fatma Şahin kadın çalışanla...
        Gaziantep Büyükşehir'de 8 Mart buluşması Başkan Fatma Şahin kadın çalışanla...
        Gaziantep FK – Fatih Karagümrük maçının ardından
        Gaziantep FK – Fatih Karagümrük maçının ardından
        Gaziantep FK-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçının ardından
        Gaziantep FK-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçının ardından
        Aleksandar Stanojevic: "Matematiksel olarak şansımız devam ediyor, savaşmay...
        Aleksandar Stanojevic: "Matematiksel olarak şansımız devam ediyor, savaşmay...
        Burak Yılmaz: "Galibiyet almayı çok istiyorduk ama olmadı" Gaziantep FK Tek...
        Burak Yılmaz: "Galibiyet almayı çok istiyorduk ama olmadı" Gaziantep FK Tek...