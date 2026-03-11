Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Haberleri

        Gaziantep'te eşini darbeden sanığın yargılanmasına başlandı

        Gaziantep'te 3 çocuk annesi eşini darbeden sanık, hakim karşısına çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 13:32 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te eşini darbeden sanığın yargılanmasına başlandı

        Gaziantep'te 3 çocuk annesi eşini darbeden sanık, hakim karşısına çıktı.

        14. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Feyzullah Y. ile avukatı katıldı.

        Müşteki 3 çocuk annesi Nazlı Y, avukatı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı temsilcisi avukat Melisa Çiftçi Gök, Gaziantep Barosu Başkanı Bülent Duran, Kadın Hakları Merkezi avukatları da duruşmada hazır bulundu.

        Sanık, evliliği sürecinde zaman zaman eşiyle kavga ettiklerini belirterek şunları söyledi:

        "Her evlilikte olduğu gibi bizim evliliğimizde de kavga çıktı. O gün oğlumuzun rahatsızlığı nedeniyle hastaneye gitmek için yola çıktık. Yolda eşim bana küfür etti ve aramızda tartışma çıktı. Bana ehliyet almak istediğini ve istediği hayatı yaşamak istediğini söyledi, sonra dirsek attı ve arabadan indi. Ben de arabadan indim ve çocuğu elinden aldım. Eşim daha sonra bana taş attı, arabanın camı kırıldı. Arabaya binmesini istedim. Onu arabaya bindirmeye çalışırken yere düşüp yüzünü vurdu. Daha sonra ne olduğunu hatırlamıyorum. Pişman oldum ve geri dönüp kendisini hastaneye götürmek istedim ancak orada değildi. Daha sonra polise teslim oldum. Beraatimi talep ediyorum."

        Hakimin "Eşine vurdun mu?” sorusuna sanık Feyzullah Y., "Kendimi kaybetmiştim. Kendisine vurup vurmadığımı hatırlamıyorum." şeklinde yanıt verdi.

        Müşteki Nazlı Y. ise sanığın iddialarını reddederek, "Biz oğlumuzu sosyal tesise yazdırmak için gittik. Bana sosyal tesise gitme sebebimin erkeklere kendimi göstermek olduğunu söyledi. Daha sonra adliyeye gidip şikayetimi geri çekmemi istedi. Sonra şiddet uygulamaya çalıştı, araba kırmızı ışıkta durunca çocuğumu alarak araçtan indim. Daha sonra arkamdan geldi ve çocuğu elimden almak istedi. Ben koşarak bir araziye gittim. Arkamdan geldi ve şiddet uygulamaya başladı. Eline aldığı taşla yüzüme vurarak güzelliğime güvendiğimi ve güzelliğimi elimden alacağını söyledi." ifadelerini kullandı.

        Cumhuriyet savcısı sanığın tutukluluğunun devamını talep etti.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı temsilcisi de sanığın tutukluluğunun devamını istedi.

        Gaziantep Barosu Kadın Hakları Merkezi avukatları davanın Ağır Ceza Mahkemesinde görülmesi gerektiğini ve sanığın "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan yargılanması gerektiğini savundu.

        Mahkeme heyeti, sanık Feyzullah Y.'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 8 Nisan'a erteledi.

        Merkez Şehitkamil ilçesinde Nazlı Y., 28 Ocak'ta 9 yıllık eşi Feyzullah Y. tarafından Gaziantep Adliyesi yakınlarında darbedilmiş, yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan koca tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        NYT: İran'ın misillemelerinde 17 ABD tesisi zarar gördü
        NYT: İran'ın misillemelerinde 17 ABD tesisi zarar gördü
        İran'ın 'dokunulmaz' petrol merkezi: Harg Adası
        İran'ın 'dokunulmaz' petrol merkezi: Harg Adası
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Bakan Uraloğlu'ndan Hürmüz Boğazı açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan Hürmüz Boğazı açıklaması
        Trump'tan Dünya Kupası için İran'a yeşil ışık
        Trump'tan Dünya Kupası için İran'a yeşil ışık
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Savaş nasıl sona erecek?
        Savaş nasıl sona erecek?
        İlber Ortaylı yoğun bakımda
        İlber Ortaylı yoğun bakımda
        İki aile silahları çekti! Ölenler var! Kanlı düello!
        İki aile silahları çekti! Ölenler var! Kanlı düello!
        Dünyanın ilk tam beyin emülasyonu
        Dünyanın ilk tam beyin emülasyonu
        24 milyon TL'lik Kuyumcukent soygununda sıcak gelişme!
        24 milyon TL'lik Kuyumcukent soygununda sıcak gelişme!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        G.Saray'ın galibiyeti Avrupa'yı salladı!
        G.Saray'ın galibiyeti Avrupa'yı salladı!
        "Liverpool'u yıkmak destandır!"
        "Liverpool'u yıkmak destandır!"
        En zengin ünlüler belli oldu
        En zengin ünlüler belli oldu
        Kediler nasıl hep dört ayak üstüne düşüyor?
        Kediler nasıl hep dört ayak üstüne düşüyor?
        Ünlülerin galibiyet sevinci
        Ünlülerin galibiyet sevinci
        22 milyon kişi takip ediyor
        22 milyon kişi takip ediyor
        "Tam gaz devam ediyor"
        "Tam gaz devam ediyor"

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te "Ramazan'da Sağlık" programı düzenlendi
        Gaziantep'te "Ramazan'da Sağlık" programı düzenlendi
        Gaziantep'te gıda işletmelerinde fiyat denetimi yapıldı
        Gaziantep'te gıda işletmelerinde fiyat denetimi yapıldı
        Boşanmak isteyen eşini taşla öldüresiye darp eden sanığın yargılanmasına ba...
        Boşanmak isteyen eşini taşla öldüresiye darp eden sanığın yargılanmasına ba...
        GSO ev sahipliğinde KOBİ-Finansman buluşması düzenlendi Avrupa İmar ve Kalk...
        GSO ev sahipliğinde KOBİ-Finansman buluşması düzenlendi Avrupa İmar ve Kalk...
        İtikafa girenler Ramazan'ın son günlerini ibadetle geçiriyor
        İtikafa girenler Ramazan'ın son günlerini ibadetle geçiriyor
        Türkiye'den 2 ayda 1,9 milyar dolarlık hububat ihracatı
        Türkiye'den 2 ayda 1,9 milyar dolarlık hububat ihracatı