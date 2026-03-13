Araban Kaymakamı İşçimen, Kur'an kursu öğrencileriyle iftarda buluştu

Araban Kaymakamı Özgür İşçimen, Kur'an kursu öğrencileriyle iftarda bir araya geldi. Kaymakam İşçimen müftülüğe bağlı Kur'an kursunda düzenlenen iftarda öğrencilerle bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Öğrencilere başarılar dileyen İşçimen, ramazan ayının manevi atmosferinde bir araya gelmenin önemine değindi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.