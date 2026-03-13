Canlı
        Gaziantep Haberleri

        Araban Kaymakamı İşçimen, Kur'an kursu öğrencileriyle iftarda buluştu

        Araban Kaymakamı Özgür İşçimen, Kur'an kursu öğrencileriyle iftarda bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2026 - 10:24
        Kaymakam İşçimen müftülüğe bağlı Kur'an kursunda düzenlenen iftarda öğrencilerle bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.


        Öğrencilere başarılar dileyen İşçimen, ramazan ayının manevi atmosferinde bir araya gelmenin önemine değindi.

