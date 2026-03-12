Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Haberleri

        Gaziantep FK, Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın Hesap.com Antalyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 19:42 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep FK, Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın Hesap.com Antalyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.


        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü.

        Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idmanın, pas çalışmaları ile devam ettiği ve taktik çalışmalar ile sona erdiği aktarıldı.

        Hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlı ekip, bugün Antalya'ya giderek kampa girecek.

        Antalyaspor - Gaziantep FK karşılaşması yarın saat 20.00'de oynanacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        İran: Hürmüz kapalı kalmaya devam edecek
        İran: Hürmüz kapalı kalmaya devam edecek
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney, ilk kez konuştu
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney, ilk kez konuştu
        Bakan Fidan: Bu savaş bir an önce sona ermeli
        Bakan Fidan: Bu savaş bir an önce sona ermeli
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Sanayi 2025'te karı unuttu
        Sanayi 2025'te karı unuttu
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Sakatlanan yarış atı kavurma yapıldı iddiası!
        Sakatlanan yarış atı kavurma yapıldı iddiası!
        NATO’nun balistik füze önleme sistemi
        NATO’nun balistik füze önleme sistemi
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Beşiktaş'ta 2. yarıda formayı unuttular!
        Beşiktaş'ta 2. yarıda formayı unuttular!
        12 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        12 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        Sanchez'den BMGK'ya: Veto yetkisi kaldırılmalı
        Sanchez'den BMGK'ya: Veto yetkisi kaldırılmalı
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Kayıp Zehra babasının bahçesinde ölü bulundu!
        Kayıp Zehra babasının bahçesinde ölü bulundu!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        G.Saray'dan Liverpool turuna tarihi prim!
        G.Saray'dan Liverpool turuna tarihi prim!
        "Candan ile 30 yılı devirdik"
        "Candan ile 30 yılı devirdik"
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri açıklandı
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri açıklandı
        Stratejik rezerv hamlesi gerçekten fiyatları düşürebilir mi?
        Stratejik rezerv hamlesi gerçekten fiyatları düşürebilir mi?

        Benzer Haberler

        Kuyumcu, müşterisini dolandırılmaktan kurtardı
        Kuyumcu, müşterisini dolandırılmaktan kurtardı
        Araban'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy anıldı
        Araban'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy anıldı
        Gaziantep ve Şanlıurfa'da şehitliklerde bakım, onarım ve temizlik çalışması...
        Gaziantep ve Şanlıurfa'da şehitliklerde bakım, onarım ve temizlik çalışması...
        Dolandırılmaktan kuyumcunun dikkati sayesinde kurtuldu
        Dolandırılmaktan kuyumcunun dikkati sayesinde kurtuldu
        Gaziantep'te sivil toplum kuruluşlarından ABD ve İsrail'in saldırılarına te...
        Gaziantep'te sivil toplum kuruluşlarından ABD ve İsrail'in saldırılarına te...
        TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu, Gaziantep'te sa...
        TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu, Gaziantep'te sa...