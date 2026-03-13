Canlı
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Haberleri

        Gaziantep'te tarihi eser niteliğinde altın yazmalı 2 kitap ele geçirildi

        Gaziantep'te tarihi eser niteliğinde altın yazmalı 2 kitap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Giriş: 13.03.2026 - 09:32
        Gaziantep'te tarihi eser niteliğinde altın yazmalı 2 kitap ele geçirildi

        Gaziantep'te tarihi eser niteliğinde altın yazmalı 2 kitap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.


        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

        Bu kapsamda çalışma yapan ekipler, Şahinbey ilçesinde M.K'nin aracında yaptığı aramada tarihi eser niteliğinde altın yazmalı 2 kitap ele geçirdi.

        Gözaltına alınan M.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

