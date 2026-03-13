Gaziantep'te ilaç ve tıbbi malzeme kaçakçılığı operasyonunda 1 zanlı yakalandı

Gaziantep'te ilaç ve tıbbi malzeme kaçakçılığına yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.





İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin kaçakçılığın önlenmesine ilişkin çalışmaları sürüyor.



Bu kapsamda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, kaçak 22 bin 325 tıbbi ilaç, 6 bin 304 sıvı çözelti, 200 enjektör ile çeşitli tıbbi malzemeler ele geçirdi.



Gözaltına alınan 1 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

