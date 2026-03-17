        Gaziantep turizminde "çifte bayram" beklentisi

        ÖMER FARUK SALMAN - Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Gaziantep'te, Ramazan Bayramı tatilinde turizm hareketliliğinin yaşanması bekleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2026 - 12:43 Güncelleme:
        UNESCO tarafından gastronomi dalında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen ve tarihi mekanlarıyla yıl boyunca yüz binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Gaziantep'in, bayram tatilinde de ziyaretçilerin uğrak noktalarından biri olması öngörülüyor.

        Kente gelen ziyaretçiler, dünyaca ünlü "Çingene Kızı" mozaiğinin sergilendiği Zeugma Mozaik Müzesi başta olmak üzere Rumkale, Bakırcılar Çarşısı, Elmacı Pazarı, Gaziantep Kalesi ve hayvanat bahçesi gibi turistik noktaları ziyaret edebiliyor.

        TÜRSAB GAP Bölge Temsil Kurulu Başkanı İbrahim Halil Kılınç, AA muhabirine, kentteki otel doluluk oranlarının şu an yüzde 40 seviyelerinde olduğunu belirterek, hafta sonuna doğru bu oranın daha da artmasını beklediklerini söyledi.

        GAP turlarının son yıllarda çok popüler hale geldiğini anlatan Kılınç, Gaziantep'in de bu rotadaki ilk illerden olduğuna dikkati çekti.

        GAP turlarına yönelik talebin bayram süresince de süreceğini ifade eden Kılınç, bu turlardan Gaziantep'in de nasipleneceğini vurgulayarak, bölgeye gelecek tatilcilere Gaziantep'e en az iki gün ayırmalarını önerdi.

        Gaziantep'ten başlayan GAP turu rotalarının Şanlıurfa ve Mardin gibi şehirlerle devam ettiğini dile getiren Kılınç, "Önümüzdeki süreçte bu rotadaki Gaziantep'te zaman geçirme ve konaklama süresini artırmak istiyoruz." dedi.

        Kılınç, esnafı bayramın ilk iki günü açık olmaları için hazırladıklarını ve buna göre çalıştıklarını belirterek, şöyle devam etti:

        "Gelen misafirlerimizin en az iki gün Gaziantep planı yapması ve burayı gezmesi lazım. Biz de bu yüzden konaklamayı sağlamaya çalışıyoruz. Turistler Gaziantep'in hem tarihini hem gastronomisini tadıp keyifli zaman geçirsin istiyoruz."

        - Esnaf da heyecanlı

        Tarihi Tahmis Kahvesi işletmecisi Mehmet Hilmi Bağcı ise Gaziantep'te turizm sezonunun yavaş yavaş açılmasıyla ziyaretçi yoğunluğunun son günlerde artmaya başladığını belirterek, esnafın bayram öncesinde hazırlıklarını tamamladığını ve çifte bayram yapmak istediklerini kaydetti.

        Kebap ustası Ahmet Çadır da bayram tatilinin her sene olduğu gibi bu sene de Gaziantep'te bereketli geçmesini beklediklerini vurguladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        "Mücteba Hamaney son anda kurtuldu"
        "Mücteba Hamaney son anda kurtuldu"
        Körfez'den ABD'ye: Başladığın işi bitirmeden gitme
        Körfez'den ABD'ye: Başladığın işi bitirmeden gitme
        Savaşa kafa tutan 42 hisse
        Savaşa kafa tutan 42 hisse
        Avrupa Birliği: ABD'yi anlayamıyoruz
        Avrupa Birliği: ABD'yi anlayamıyoruz
        Meteoroloji'den kritik uyarı... İşte yurt genelinde bayram havası!
        Meteoroloji'den kritik uyarı... İşte yurt genelinde bayram havası!
        Minibüs hatları servet değerinde
        Minibüs hatları servet değerinde
        Mahir Polat'a yurt dışı çıkış yasağı
        Mahir Polat'a yurt dışı çıkış yasağı
        Arda Güler'in dünyada konuşulmaya devam ediyor!
        Arda Güler'in dünyada konuşulmaya devam ediyor!
        Satın aldığı arsada tarihi cami kalıntıları çıktı
        Satın aldığı arsada tarihi cami kalıntıları çıktı
        Osimhen'in gözü Burak Yılmaz'ın rekorunda!
        Osimhen'in gözü Burak Yılmaz'ın rekorunda!
        Tarım arazilerine hobi bahçesi dönemi kapanıyor
        Tarım arazilerine hobi bahçesi dönemi kapanıyor
        Tedesco'nun G.Antep 11'i
        Tedesco'nun G.Antep 11'i
        Oscar partisinde
        Oscar partisinde
        Taksici cinayetinde istenen ceza açıklandı! Tüm detaylar ortaya çıktı...
        Taksici cinayetinde istenen ceza açıklandı! Tüm detaylar ortaya çıktı...
        Köpek kaçırma eyleminden tutuklandı
        Köpek kaçırma eyleminden tutuklandı
        Telefonla konuşmanın bile bir kuralı var!
        Telefonla konuşmanın bile bir kuralı var!
        40 milyon dolar zararda
        40 milyon dolar zararda
        "İlber Hoca'nın bilinmeyen hassasiyeti"
        "İlber Hoca'nın bilinmeyen hassasiyeti"
        "Bana çok haksızlık yapıldı"
        "Bana çok haksızlık yapıldı"

        Benzer Haberler

        Hasan Altun'dan 18 Mart Şehitleri Anma Günü mesajı
        Hasan Altun'dan 18 Mart Şehitleri Anma Günü mesajı
        Yarım asırlık terzilik mesleğini huzurevinde sürdürüyor
        Yarım asırlık terzilik mesleğini huzurevinde sürdürüyor
        Başkan Şahin'den 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü mesajı Şah...
        Başkan Şahin'den 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü mesajı Şah...
        GSO Başkanı Ünverdi, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma günü mesajı...
        GSO Başkanı Ünverdi, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma günü mesajı...
        Acil Tıp Uzmanı Prof. Dr. Duru acil servis uyarısı Mart ayında acil servisl...
        Acil Tıp Uzmanı Prof. Dr. Duru acil servis uyarısı Mart ayında acil servisl...
        Büyükşehir'den bayramda ücretsiz toplu taşıma
        Büyükşehir'den bayramda ücretsiz toplu taşıma