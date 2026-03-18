        Tescilli Antep baklavasında üretim bayram için iki katına çıktı

        ÖMER FARUK SALMAN - Gaziantep'teki ustalar, Türk mutfağının Avrupa Birliği (AB) tarafından tescil edilen ilk ürünü Antep baklavasına Ramazan Bayramı öncesi artan talebi karşılamak için yoğun mesai harcıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2026 - 11:09 Güncelleme:
        Tescilli Antep baklavasında üretim bayram için iki katına çıktı

        ÖMER FARUK SALMAN - Gaziantep'teki ustalar, Türk mutfağının Avrupa Birliği (AB) tarafından tescil edilen ilk ürünü Antep baklavasına Ramazan Bayramı öncesi artan talebi karşılamak için yoğun mesai harcıyor.

        UNESCO'nun "Yaratıcı Şehirler Ağı"nda yer alan gastronomi kenti Gaziantep'in öne çıkan lezzetlerinden Antep baklavasına olan talep, Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla arttı.

        Baklava ustaları, talebi karşılamak için hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

        Bazı işletmeler üretimi 24 saate çıkararak siparişleri karşılamaya çalışıyor. İnternet üzerinden yapılan satışlarla birlikte hem Türkiye'nin farklı bölgelerine hem de dünyanın birçok noktasına tatlı gönderiliyor.

        Yaklaşık 15 yıldır baklavacılık yapan Cemil Yalçın, AA muhabirine, kentte normal zamanda günlük ortalama 30 ton civarında üretimin olduğunu, bayramda bunun iki katına çıktığını ve 60-65 ton civarına yükseldiğini söyledi.

        Birçok işletmenin kapasite artırarak üretim için yoğun mesai harcadığını belirten Yalçın, "Şu an yoğunluktan siparişlere yetişemiyoruz. Her yıl olduğu gibi bu bayramda da üretimimizi artırdık. Özellikle Gaziantep'te şu anda ciddi şekilde tüketim var, şehir dışında ve yurt dışına adrese teslim kargolarımız mevcut. Şu an siparişte de kapasitemizin üzerine çıktık." dedi.

        - "Bayram öncesi mecburen kapasite artırıyoruz"


        Ustaların ciddi emek verdiğine ve zahmetli üretim süreci olduğuna işaret eden Yalçın, şunları kaydetti:

        "Baklava yaklaşık 40 kattan oluşuyor ve ince ince açılarak ciddi emekle yapılıyor. Ustalarımızın açtığı hamurun bir tarafından bakınca diğer taraf görünüyor. Tamamen ürünlerimiz el açmasıyla yapılıyor. Taş fırında meşe odunuyla pişiriliyor. Biz de bu kadar çok sevildiği için bayram öncesi mecburen kapasite artırıyoruz. Ramazan Bayramı'nda 'Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım.' denir, insanlar oruç sonrası bayramda tatlı yemek istiyor. Baklava zaten bayramların vazgeçilmez lezzeti, sadece Gaziantep'te değil, dünyaya açılmış durumdayız."

        Yalçın, vatandaşların tatlıda bol fıstıklı ve sade yağla yapılanları tercih etmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

        Baklavacı Burhan Çağdaş ise taleplerin bayrama saatler kala arttığını, bunları karşılamaya çalıştıklarını ifade etti.

        Tesisin 24 saat çalıştığını anlatan Çağdaş, personel takviyesi yaptıklarını, talep eden herkesin damağına Antep lezzetini ulaştırmayı istediklerini dile getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

