Gaziantep FK "2. devrede 2 maç" kazandı
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 4-1 mağlup olan Gaziantep FK, sezonun ikinci yarısındaki 10 maçtan 2 galibiyet çıkarabildi.
Ligin ilk yarısını 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda 23 puanla 9. tamamlayan kırmızı-siyahlı ekip, ikinci devredeki 10 karşılaşmada 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.
Galatasaray deplasmanındaki beraberlikle ikinci yarıya başlayan Gaziantep ekibi, 19. haftada Konyaspor'dan da 1 puan aldıktan sonra Gençlerbirliği'ne 2-1 kaybetti.
Sahasında 21. haftada Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Kocaelispor'a 3-0, Trabzonspor'a 2-1 yenilen Güneydoğu temsilcisi, Samsunspor ile golsüz, Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı.
Ligdeki 4 maçlık galibiyet hasretini geçen hafta Antalyaspor karşısında 4-1'lik skorla sona erdiren Güneydoğu temsilcisi, dün oynadığı Fenerbahçe maçında ise sahadan 4-1 mağlubiyetle ayrıldı.
Sezondaki 27 maçta 8 galibiyet, 9 beraberlik, 10 mağlubiyetle 33 puan toplayan ve şu an maç fazlasıyla 9. sırada yer alan Gaziantep FK, 28. haftada sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.