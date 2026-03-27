Gaziantep'te "Kadınla Yükselen Dirençli Şehirler" programı düzenlendi

AK Parti Genel Merkez Kadın Kollarınca, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde "Kadınla Yükselen Dirençli Şehirler" programı düzenlendi.



AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, kentteki bir otelde düzenlenen programda, Gaziantep'te olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.



Programın ana teması olan "dirençli şehirlerin" Türkiye'nin yeni yüzyıldaki en kritik hedeflerinden biri olduğunu ifade eden Ercan, "Dirençli şehir demek, sadece depreme dayanıklı binalar inşa etmek değildir. Dirençli şehir, ekonomik, çevresel, sosyal ve kurumsal tüm şoklara karşı hazırlıklı olan, kriz anında rasyonel çözümler üretebilen ve bu krizden daha güçlü şekilde çıkabilen bir ekosistem demektir. Bizim dirençli şehir gelecek tasavvurumuzun kalbinde yine kadın vardır. Kadın, ailenin ve toplumun en temel direncidir. Eğer bir şehirde kadın güçlüyse, o şehir sarsılsa da asla yıkılmaz." diye konuştu.



Yerel çözümlerin merkezine kadın yöneticilerin bakış açısını yerleştirdiklerinde, şehirlerin daha insani, daha güvenli ve daha sürdürülebilir bir kimlik kazanacağını aktaran Ercan, AK Parti olarak, ideal bir toplumsal hayatın ancak kadınların söz ve hak sahibi olmalarıyla inşa edilebileceğine inandıklarını, zira her şehir aynı zamanda o şehirde yaşayanların evi ve yuvası olduğunu kaydetti.



Sadece geçmişin başarılarıyla avunmadıklarını aktaran Ercan, şöyle devam etti:



"Önümüzde 'Türkiye Yüzyılı' gibi dev bir vizyon var. Bu yüzyıl, güvenli evlerin, mutlu ailelerin ve dirençli şehirlerin yüzyılı olacaktır. Belediyelerimiz ulaşamadığı her haneye ulaşmaya, sosyal yardım ağlarını güçlendirmeye ve her bir ferdin yaşam kalitesini artırmaya devam edecektir. 'Güçlü Aile, Güçlü Toplum' ilkesiyle, aileyi koruyan ama kadını toplumsal hayatın her alanında daha da güçlendiren politikalardan asla taviz vermeyeceğiz. AK Parti Kadın Kolları olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, şehirlerimizi kadınlarla yükseltmeye kararlıyız."



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sevilay Tuncer de dirençli şehirlerin riskleri önceden öngörebilmek olduğunu ifade ederek, şunları aktardı:



"Şehircilik süreklilik ister. Şehircilik disiplin ister. Şehircilik uzun vadeli akıl ve kararlılık ister. Artık açıkça görülmektedir ki CHP zihniyeti geçmişte olduğu gibi, bugün de su yönetiminden, arıtmaya, ulaşımdan atık yönetimine pek çok konuda son derece başarısızdır. Geçmişi sabıkalı CHP şehircilik anlayışı, kameralarda vardı, afişte vardır, sosyal medyada vardır ama iş hizmete gelince, altyapıya gelince, ulaşıma gelince, kentsel dönüşüme gelince yoktur. Daha önce ortaya konmuş şehircilikte sabıkalı bu anlayışın şehirlerimize ödettiği bedel açıktır. Bu tablo açıkça şunu gösteriyor, dirençli şehir söylemle değil, planlama, disiplin ve güçlü bir yönetim iradesiyle kurulur. Biz AK Parti olarak şehir yönetimini, kısa vadeli çözümlerle günü kurtaran bir anlayışla değil, uzun vadeli planlama ve sürdürülebilirlik ilkesiyle ele alıyoruz."



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir ise kadın kollarının teşkilatın önemli bir parçası olduğunu belirterek, "Bugün geldiğimiz noktada millete dokunan, dinleyen, yönetimine ortak eden, bütün kararlarında milleti önceleyen bir belediyecilik anlayışıyla yolumuza devam ediyoruz ve çalışmalarımızın merkezini insanlara koyuyoruz." ifadelerini kullandı.



Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, programa ev sahipliğinden dolayı memnuniyet duyduğunu belirterek, kentteki yatırımlar hakkında sunum gerçekleştirdi.



Toplantıya milletvekilleri, belediye başkanları ve partililer katıldı.







