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Yılancık hastası tedaviyle sağlığına kavuştu

İHA

Yüksek ateş şikayeti ile Gaziantep Özel Anka Hastanesi'ne başvuran ve burada yapılan tetkikler sonucu yılancık hastalığı teşhisi konulan 72 yaşındaki diyabet hastası Ayper Kalelioğlu, uygulanan tedavi ile sağlığına kavuştu.

Yılancık hastası tedaviyle sağlığına kavuştu

Yüksek ateş şikayeti ile Gaziantep Özel Anka Hastanesi’ne başvuran ve burada yapılan tetkikler sonucu yılancık hastalığı teşhisi konulan 72 yaşındaki diyabet hastası Ayper Kalelioğlu, uygulanan tedavi ile sağlığına kavuştu.
Gaziantep’te yaşayan 72 yaşındaki Ayper Kalelioğlu, yüksek ateş, halsizlik ve vücutta şiddetli ağrı şikayetiyle Gaziantep Özel Anka Hastanesi’ne başvurdu. Kalelioğlu’na hastanede yapılan ayrıntılı muayene ve tetkiklerin ardından yılancık hastalığı teşhisi konuldu. Tedavi edilmek üzere hastaneye yatışı gerçekleştirilen Kalelioğlu, on gün süren tedavinin ardından taburcu edildi. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Nagihan Demir ise hastanın tedavi süreci ile ilgili şu bilgileri verdi:
Gaziantep Özel Anka Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Nagihan Demir ise hastanın tedavi süreci ile ilgili şu bilgileri verdi:
“Hastamız 15 yıllık diyabet hastası. Bize yüksek ateş ve ağrı şikayeti ile başvurdu. Ateşi olduğu için ve ayrıntılı fizik muayene ve laboratuvar tetkiklerinde enfeksiyon değerleri yüksek olduğu için hastanemizde yatışını verdik. Takipte ilk iki günde ateşi düşmedi, ama ikinci günde bacağının ön yüzünde kızarıklık oluşmasıyla birlikte yılancık hastalığının belirtisi de baş gösterdi. İlaç tedavisi uyguladık ve hastalığını kontrol altına aldık. On günlük tedavi sonrası hastamızı taburcu ediyoruz. “
Tedavi sonrası sağlığına yeniden kavuşmanın sevincini yaşayan Kalelioğlu, “Kendimi çok halsiz hissediyordum. İlk başta grip olduğumu zannettim. Ancak halsizliğin ardından ateşim yükseldi ve vücudumda dayanılmaz ağrılar baş gösterdi. Gaziantep Özel Anka Hastanesi’ne başvurdum. Yapılan muayene ve tetiklerin ardından hastalığımın yılancık olduğunu öğrendim. Hastaneye tedavi için yatış yaptığım anda ise bacağımda hastalığın belirtilerinden biri olan kızarıklık ve şişlik oluştu. Neyse ki bana zamanında müdahale edildi. Kısa sürede şikayetlerimden kurtulup, sağlığıma kavuştum. Gaziantep Özel Anka Hastanesi ve Dr. Nagihan Demir’e teşekkür ederim" dedi.
Ayper Kalelioğlu’nun oğlu Halit İbrahim Kaleoğlu ise babasını çok kötü bir haldeyken hastaneye ulaştırdıklarını dile getirerek, “Pazar günü olmasına ve Dr. Nagihan Demir rahatsız olmasına rağmen hemen hastaneye geldi ve bizimle çok iyi ilgilendi. Tedavi süresince telefonlarımıza hep cevap verdi. Gaziantep Özel Anka Hastanesi’nin tercih etmekle çok doğru bir tercih yapmışız. Babamın iyileşmesini sağlayan doktorumuz Nagihan Demir, hastane yönetimi ve çalışanlarına çok teşekkür ederiz" şeklinde konuştu
"El, ayak mantarlarına dikkat"
Halk arasında yılancık olarak da bilinen Erizipel hastalığının ateş ve bacakta kızarıklıkla kendini gösterdiğine dikkat çeken Uzman Dr. Demir, "Bu hastalık sadece şeker hastalarında görülmez, herkeste görülebilir. Ayak parmak aralarında mantar olması ve o bölgeye darbe alınması riski artıran faktörlerdir. Mevsim geçişlerinde de hastalığın ortaya çıkabildiği görülmüştür. Şeker hastalarının bu hastalıktan korunmak için şekeri kontrol altında tutmaları önemlidir. Çünkü diyabet nedeniyle ayakta yaralar olması ya da mantar olması bu hastalığın tekrarlayabilme riskini arttırmaktadır Bu nedenle şeker hastalarının hastalığını kontrol altına alması ve el, ayak yarası fark ettikleri anda doktora başvurmaları hastalığın erken tedavisi açısından önemlidir. Yılancık, tedavi edilmediği takdirde tehlikeli durumlar oluşturabilecek bir hastalıktır. Kan zehirlenmesi, zatürre, gözlerde körlüğe kadar varabilecek iltihaplar, nefrit ve bazen de çocuklarda romatizma yapabilir"diye konuştu.

GAZİANTEP

07 Ekim 2019 Pazartesi

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