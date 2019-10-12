Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu: 18 tutuklu

Trump'tan bir açıklama daha! "3 seçeneğimiz var"

İstanbul da hissetti! Bir deprem daha

32 Farklı Adres ile 5 Araca Yapılan Operasyonda; Gözaltına alınan 33 Kişiden 18’i tutuklandı.

Gaziantep’te 07 Ekim 2019 ile 10 Ekim 2019 tarihleri arasında İlimiz Hacıbaba, Mithatpaşa, Vatan, Beydilli, Akdere ve Fırat mahallelerinde 32 adrese ve 5 araca yapılan operasyonda; 12 kilogram esrar, 10 kilo 500 gram eroin, 2 kilo 800 gram metamfetamin(AteşBuz), 200 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 50 adet captagon hap, 60 adet ecstasy hap , 12 gram kokain, 65 kök hint kenevir bitkisi, 4 adet hassas terazi ele geçirildi

Yapılan operasyonlarda 9’u aranan şahıs olmak üzere 33 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen bu şahıslardan 18’ şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

GAZİANTEP 12 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:09

GÜNEŞ 06:28

ÖĞLE 12:22

İKİNDİ 15:34

AKŞAM 18:07

YATSI 19:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.