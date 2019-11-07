Fadıloğlu’ndan Mevlid Kandili mesajı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Mevlid Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Fadıloğlu, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (SAV) doğumu vesilesiyle kutlanan Mevlid Kandili’ne kavuşmanın huzur ve mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Mevlid Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Yüce Rabbimizin ‘dosdoğru yol üzere gönderilmiş bir elçi’ olarak tanıttığı, insanlığın rehberi Peygamber Efendimizin dünyaya teşrif ettiği Mevlid Kandili’ne ulaşmış olmanın huzurunu yaşıyoruz. İnsanlığın ruh ufkuna aydınlık bir dönem açan Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (SAV) dünyaya teşriflerinin yıl dönümünü, bir kez daha birlik ve beraberlik duyguları içinde kutlamanın mutluluğu içindeyiz. Mevlid Kandili olarak kutlanan bu kutlu gün ve mübarek geceler; manevi duygularımızı canlandıran, kendimizi sorgulamamıza vesile olan, duygu birliğinin, kardeşliğin, hoşgörünün, paylaşmanın ve dayanışmanın en yükseğe çıktığı müstesna zamanlardır. Dinimizin emirlerini insanlığa ulaştıran, gerek yaşam tarzı, gerekse söz ve düşünceleriyle oluşturulmuş ve var oluşun sırrını anlamaya, bilgi, inanç ve selamete çağıran Peygamberimiz, bütün ahlaki güzellikleri yaşayarak öğütleyen örnek bir şahsiyettir. Mevlid Kandili, Peygamberimizin insanlığa bıraktığı mirası anlamak için önemli bir fırsattır. Bu nedenle toplumsal huzurun, barışın, birlik ve beraberliğin tesisini sağlayan böyle eşsiz fırsatları en iyi şekilde değerlendirmeliyiz. Peygamber Efendimizin yolu; güzellikler yolu, hak, hakikat, adalet, sadakat, ahlak yoludur. Onun yolu, merhamet, şefkat, hoşgörü, birlik, beraberlik yoludur. Bu yol ki kin, nefret ve intikam toplumunu sevgi, muhabbet, şefkat ve rahmet toplumuna dönüştürmüştür. Bu duygu ve düşüncelerle Mevlid Kandilinin bütün Müslümanlara huzur getirmesini, insanlığın içine düştüğü sıkıntıların aşılmasında kardeşlik bağlarımızın güçlenmesine ve yeni rahmet kapılarının açılmasına vesile olmasını Cenapı Allah'tan diliyor, tüm İslam aleminin Mevlid Kandili’ni gönülden kutluyorum” ifadelerini kullandı.

GAZİANTEP 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:32

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