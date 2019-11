GAÜN Hastanesi’nde “Organ Bağışı Haftası” programı

0309 Kasım Organ Bağışı Haftası olması nedeniyle Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde organ bağışının önemine dikkat çekmek için program düzenlendi.

Gaziantep Üniversitesi Böbrek Nakli Okulu’nda gerçekleştirilen programda organ bağışının önemine dair bilgiler verildi. Programda konuşan Organ Nakli Birim Sorumlusu Prof. Dr. Sacid Çoban, “Bugün, organ bağışı haftası olması nedeniyle bir araya geldik. Organ nakli merkezimizde hem karaciğer hem de böbrek nakli yapılmaktadır. Bu nakiller hem kadavradan hem de canlıdan yapılıyor. Nakillerde asıl önemli olan organ bağışı sayısını arttırmaktır. Kadavradan nakil sayısı arttığında nakil bekleyen hastalarımız o zorlu süreçten kurtulmuş oluyor. Bu süreç gerçekten çok zorlu bir süreç. Nakil olduktan sonra bu zorlu durumdan kurtulmuş olmak o hastalarımızı çok mutlu ediyor. On sekiz yaşını dolduran her erişkin birey organ bağışında bulunabiliyor. Bu durumda sadece kadavradan nakil yapılmaktadır. Yani kişinin beyin ölümü gerçekleşmeden herhangi bir nakil söz konusu değildir. Bugün burada dünyada bir ilk olan böbrek nakli okulunda bir araya geldik. Bu okulda böbrek nakli öncesinde ve sonrasında hastalarımıza neler yapıp yapmamaları gerektiği konusunda bilgilendirici eğitimler veriyoruz. Eğitimli hasta, deneyimli ekip, yüksek başarı sloganıyla bu yola çıktık. Organ naklinden sonra organın yaşam süresinin uzun olması bir gayret, bir eğitim ister. Bu noktada hastalarımızı bilinçlendirip, eğitim veriyoruz” dedi.

Hepatoloji Klinik Direktörü Prof. Dr. Murat Taner Gülşen ise , “Biz organ nakli öğrenci topluluğunun kurucusuyuz. Topluluğumuzu 2009 yılında kurduk. Organ Nakli Öğrenci Topluluğu’nun sayesinde de nakil konusunda başarılar elde ettik. İçerisinde nakil yapılan bir hastane düşünün. O hastanede nakil yapılıyorsa, bu durum hastanenin bütün unsurlarının iyi olduğunu gösterir. Burada toplanmamızdaki amaç bir kez daha bunları hatırlamak ve hatırlatmaktır. Bildiklerimizi kendi lisanımızla çevremize aktardığımızda bu iş daha da yayılacaktır. Türkiye’de organ nakliyle ilgili ilk hamle 1979 yılında atılmıştır. Türkiye bu konuda dev bir adım atarak meclisten kanun çıkarmıştır. Bir işin geçmişi olmazsa geleceği de olmaz. Bizim bu konuda geçmişimiz var. Hastane olarak ise bu işe 2009 yılında başladık. On yıldır da nakil yapmaya devam etmekteyiz. Hem canlıdan hem de kadavradan nakli başarıyla yürütmekteyiz. Amacımız daha çok kadavradan nakil sayısını arttırmaktır. Diyanet işleri bu konuyla alakalı dinen caiz olduğuna dair fetva verdi. Organ nakli dini olarak bir engel teşkil etmemektedir. Din görevlilerimize, öğretmenlerimize, mahalle muhtarlarımıza, sözü geçen akil kişilere organ bağışı ile ilgili bilgiler vermeliyiz. Böylelikle onları da bu bağış konusuna ortak etmiş oluruz. Bu önemli programın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Herkesin organ bağışı haftasını kutluyorum” ifadelerine yer verdi.

İlaç Tıbbi Cihaz Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mehmet Emin Bindal ise , “Organ Bağışı Haftası’nın iki boyutu var. Organların ne kadar önemli olduğunu o organları kaybedenler biliyor. Öncelikle sağlıklı insanlar olarak organlarımızın kıymetini bilmemiz gerekmektedir. Bu organlara ihtiyacı olan birçok insan var. Zamanı geldiğinde bu organlara ihtiyaç duyan hastalara organlarımızı bağışlamaktan çekinmememiz gerekmektedir. Gaziantep Üniversitesi’nin bu konuda yaptığı çalışmalarla gurur duyuyoruz ve hep destekliyoruz. Böbrek nakli okulunun açılmasından da çok memnuniyet duyduk. Hocalarımıza başarılarından dolayı teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Programa Organ Nakli Birim Sorumlu Yardımcısı Prof. Dr. Fahrettin Yıldız, Nefroloji Bilim Dalı ve Transplantasyon Klinik Direktörü Doç. Dr. Mehtap Akdoğan, Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü’nden bir heyet, organ nakli öğrenci topluluğu ve çok sayıda hemşire katılım sağladı.

