Brexıt GTO’da konuşuldu

İngiltere’nin Avrupa Birliğinden (AB) ayrılma, kısaca “Brexit” süreci GTO’da gerçekleştirilen toplantıda ele alındı.

İngiltere Büyükelçiliği Brexit Bölüm Başkanı Paul Creary ve beraberindeki İngiliz yetkililerin Gaziantep Ticaret Odasına gerçekleştirdiği ziyarette Brexit sonrası yaşanacak gelişmeler ve ticari ilişkiler değerlendirildi. İngiltere’nin Türkiye ile olan ticari ilişkilerini de yakından ilgilendiren Brexit süreci hakkında konuşan GTO Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı Mehmet Tatar, İngiltere’nin Gaziantep için de önemli bir ticari partner olduğunu söyledi. 2019 OcakEylül döneminde Gaziantep’ten İngiltere’ye 271 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleştirildiğini belirten Mehmet Tatar, “İngiltere, Türkiye ve biz Gaziantepliler için çok önemli bir ülke, ticari partner. Önümüzdeki yıllarda da bu ilişkiyi artırarak devam ettirmek istiyoruz. Biz Brexit süreci nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın aynı ilişkiyi aynı kararlılıkla sürdürmek ve geliştirmek istiyoruz. Tabi ki temennimiz İngiltere’nin AB’den ayrılma sürecinin anlaşmalı bir şekilde sonuçlandırılması, yeni döneme geçişte Türkiye ile yapılacak antlaşmalarla daha güçlü bir ilişki kurulması. Son dönemde hepimiz de görüyoruz ki Türkiye ile İngiltere ticari ilişkileri iki ülkenin ticaret bakanları aracılığıyla olumlu bir şekilde geliştirilmeye çalışılıyor. Türkiye’nin lokomotif kentlerinden birisi olan Gaziantep de bu süreçte gerek ticari altyapısı gerekse ihracat kabiliyetiyle elinden geleni yapmaya hazırdır” dedi. Brexit Bölüm Başkanı Paul Creary de Brexit süreci her ne şekilde sonuçlanırsa sonuçlansın Türkiye ile olan ilişkilerini daha iyi duruma getirme amacında olduklarını ifade etti. Düşük bir ihtimal dahi olsa anlaşmasız bir ayrılık söz konusu olduğunda iki ülke arasında gerekirse serbest ticaret antlaşmasının da yapılabileceğini söyleyen Creary, “Kesin çözüm üretilene kadar ikili ticari ilişkilerin zarar görmemesi için geçici çözümler üreteceğiz. Brexit sonrasında da yeni fırsatlar, yeni imkanlar doğacak. Biz eminiz ki Türkiye özelinde Gaziantep ile olan ticari ilişkilerimiz Brexit sürecinin anlaşmalı anlaşmasız sonuçlanması fark etmeksizin daha iyi noktalara gelecek” ifadelerini kullandı.

AB’den ayrılıkla birlikte 28 ülkeden bağımsız bir dış politika ve ticaret siyaseti izleyebileceklerini de ekleyen Creary, İngiltere’nin güçlü kurumlara, güçlü bir eğitim ve ticari altyapıya sahip olduğunu, AB ayrılığı sonrasında da bunun devam edeceğini ifade etti.

GTO Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur, Meclis Başkan Yardımcısı Mehmet Dal ve GTO Yönetim Kurulu üyelerinin katıldığı toplantıda İngiltere heyetinde ise Ticaret Ataşesi David Machin, Brexit Politika Yetkilisi Richard Cox ve Brexit Politika ve Program Yetkilisi Seyfi Özmay yer aldı.

GAZİANTEP 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:38

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