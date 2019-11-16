Gaziantep’te sürücülere ceza yağdı Kontrol edilen 4 bin 259 araçtan bin 111 sürücüye ceza kesildi

Gaziantep’te il merkezi ve şehirler arası karayollarında yapılan trafik denetimlerinde 4 bin 259 aracı kontrol eden polis ekipleri, konvoy, klakson çalarak gürültü oluşturma, alkollü araç kullanma ve yayalara geçiş hakkı vermeme gibi nedenlerden toplam bin 111 sürücüye ceza kesti.

Gaziantep’te trafik ve can güvenliğini tehlikeye düşüren sürücülere yönelik il merkezi ve şehirlerarası karayollarında belirlenen kontrol noktalarında denetimler gerçekleştirildi. Uygulamada 4 bin 259 araç kontrol eden ekipler, 8 sürücüye alkollü araç kullanma, 223 sürücüye hız ihlali, 6 sürücüye hatalı şerit değiştirme, 3 sürücüye konvoy oluşturma, sürekli korna çalarak gürültü kirliliği yapma, 41 sürücüye yayalara ilk geçiş hakkını vermeme, 21 sürücüye mevzuata aykırı ışık donanımı kullanma, 809 sürücüye ve araç plakasına diğer trafik kurallarını ihlal etmekten para cezası kesti.

Toplamda bin 111 sürücüye ve araç plakasına işlem yapan ekipler tarafından 141 araç trafikten men edilirken, 7 sürücünün ehliyetine el konuldu.

GAZİANTEP 16 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:40

GÜNEŞ 07:03

ÖĞLE 12:20

İKİNDİ 15:04

AKŞAM 17:28

YATSI 18:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.