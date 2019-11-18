Çalamadan kaçtı polise yakalandı

Gaziantep polisi motosiklet çalmaya çalışan 2 şüpheli şahsı kovalamaca sonucu yakaladı.

Şahinbey Devriye ekipleri Yeşilvadi Bulvarı üzerinde motosikletli 2 şahsın park halindeki bir motosikleti almaya çalıştığı gördü. Polisi görünce kaçan şahıslar, ekiplerin takibi sonucu İbni Sina mahallesinde yakalandı. Yapılan incelemelerde şahısların olay yerine gelirken kullandıkları motosikletin şase ve motor numarasının kazınmış olduğu tespit edildi. Adli makamlara sevk edilen her iki şüphelide tutuklandı.

GAZİANTEP 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:41

GÜNEŞ 07:05

ÖĞLE 12:21

İKİNDİ 15:03

AKŞAM 17:27

YATSI 18:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.